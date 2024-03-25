Gaziantep\'te İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şubesi iş birliğinde, "İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nasıl Yönetilmeli" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSOMEM) düzenlenen toplantıda, A Sınıfı İş Güveliği Uzmanı Makine Mühendisi Bedri Tekin'in işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği sorunları hakkında bilgiler verdi.

Toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Konukoğlu, Ali Can Koçak, MMO Gaziantep Şube Başkanı Hamit Öztürkmen, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve firma temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, "Gazi şehrimiz sanayisi, ticareti ve hizmet sektörüyle istihdamın yoğun olduğu bir şehirdir. İlimiz sanayi işletmesi sayısı, oluşturduğu istihdam, ihracatı ile ülke ekonomisine katkısı göz önünde bulundurulduğunda bu işletmelerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması önem arz etmekte olup, sürdürülebilirlik için yapılması gereken en temel unsurların başında ise iş sağlığı ve güvenliği konusu gelmektedir" dedi.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkarılması ve yayınlanma aşamasında Gaziantep Sanayi Odası'nın önemli desteklerinin olduğunu dile getiren Başar Küçükparmak, "Kanun ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemesi hedeflenmektedir. İşletmelerde yapılan denetimlerde, konuya sadece yaptırım ya da cezai yükümlülük gözüyle bakılmamalıdır. Yapılan denetimlerde, denetçilerin firmalara çözüm odaklı ve iyileştirmeye yönelik bir yaklaşım sergilemesi süreç yönetimi açısından daha verimli olmanın yanı sıra, işletmelerin de iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini artırarak benimsemesine yardımcı olacaktır. Firmalarımızın da iş sağlığı ve güvenliğini zorunluluktan öte bir sorumluluk ve işletme kültürü olarak görmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hamit Öztürkmen de konuşmasında, iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İş sağlığı ve iş güvenliği işletmelerde iş kazalarından, olumsuz şartlardan, meslek hastalıklarından çalışanları korumak, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şartları ortadan kaldırmak, üretimin güvenliğini sağlamak ve verimliliği artırmak için yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır. Ancak bir dizi sorunlar da devam etmektedir. İyi olması için bizler de elimizden geleni yapacağız. Bu doğrultuda iş sağlığı ve iş güvenliği gibi böylesine önemli bir konunun ele alındığı toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için Gaziantep Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

A Sınıfı İş Güveliği Uzmanı Makine Mühendisi Bedri Tekin ise açılış konuşmalarının ardından, "İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Nasıl Yönetilmeli", "İşçi Sağlığı ve Güvenliğinin Kaynağı", "İSG'de Taraflar", "OSGB Sistemi Nedir?", "İşe Başlamadan Önce Sağlık ve Güvenlik ile İlgili Uygulama Yöntemi Raporunun Hazırlaması", "Risk Analizi" ve "Mevzuata Uygun Önlemlerin Alınması" başlıklarında bir sunum yaptı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP