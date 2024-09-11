Gaziantep'te Kadınlar Biber Salçasıyla Geçim Sağlıyor

Ekonomi

Gaziantep'in bereketli topraklarında kadınlar, biber salçası yaparak geçimlerini sağlıyor. Yaz aylarının sonlarına doğru biber hasadıyla başlayan bu süreç, evlerin avlularında, güneşin altında devam ediyor.

Biber salçası, Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra, yerel ekonominin de önemli bir parçası. Salça yapımı, kadınların hem ev ekonomisine katkı sağladığı hem de geleneksel mirası yaşattığı bir uğraş olarak öne çıkıyor. Kadınlar, biber salçasını hazırlarken yalnızca evlerinin ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda fazla ürettikleri salçaları satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Gaziantep'te üretilen biber salçası, lezzeti ve kalitesiyle Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

"Gaziantep salçası hiçbir şehirde yok"

Gaziantep salçası hiçbir şehirde olmadığını söyleyen 60 Gülay Ateş, "Gaziantep salçası hiçbir şehirde yok. Konu Antep salçası olunca dünya durur. Önceden çok zahmetli bir işti salça yapmak. Fakat artık eskisi kadar zor değil. Bir salça yaklaşık olarak 5 günde güneşe serilerek yapılır. Salçayı biz önce güneş sereriz. Salça katılaştıktan sonra içerisine tuzunu atarız. Domates salçasını karıştırırız. Sonrasında salçamız hazır olur" dedi.

"Biz burada ekmeğimizi acıdan çıkarmaya çalışıyoruz"

Kazançlarını acıdan çıkarttıklarını belirten 40 Zeynep Yıldız, "Kadınlar salçalarını bize emanet ediyor. Bizde onlar için burada titizlikle çalışıyoruz. Biz burada salçaları hazır hale getiriyoruz. Aileme maddi olarak katkı sağladığım için çok mutluyum. Kadınların ekonomisine katkı sağlıyor. Biz burada acıyı tatlı hale getirip insanlara sunuyoruz. Biber yapmak kolay bir iş değil. Acının içerisindeyiz. Biz burada ekmeğimizi acıdan çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP