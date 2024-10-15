Gaziantep'te Kadınlar Mefruşat Kursları ile Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Ekonomi

Gaziantep'te mefruşat kursuna giden kadınlar ev ekonomisine katkı sunuyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te açılan mefruşat kursuna giden kadınlardan kimileri ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sunarken, kimileri de kızları için çeyiz hazırlıyor.

Kadınların iş hayatına dahil olması adına birçok alanda meslek edindirme kursları açarak eğitimler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da çok sayıda kadının hayatını değiştirecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları bünyesindeki Kurbanbaba Kurs Merkezinde açılan mefruşat kursunda kadınlar, hem dikiş yapmayı öğreniyorlar hem ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunuyorlar hem de kızları için çeyizlik ürünler hazırlıyorlar.

Şahinbey ilçesine bağlı Kurbanbaba Mahallesi'ndeki Kurbanbaba Kurs Merkezinde açılan mefruşat kursuna giden kadınlar, nevresim, çarşaf, yastık, bohça, hurç, mutfak takımı, oda takımı, pike takımı, yatak takımı, seccade ve çeyiz ürünleri gibi ürünler üretiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin GASMEK bünyesinde açılan mefruşat kursuna katılan kadınlar, dikiş ve yapmayı nakış öğreniyor.

Kursiyer kadınlar, eğitim sırasında yaptıkları ürünleri çeyizlik olarak saklayarak veya satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurs, kadınların sosyalleşmesine ve meslek sahibi olmalarına da yardımcı oluyor.

Kadınlara yönelik açılan mefruşat kursu kadınlardan yoğun ilgi görürken, kursa katılan kadınlar el becerilerini de geliştiriyor.

"Aile bütçemize katkı sağlıyoruz"

Öğrendikleri bilgiler ışığında yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade eden kursiyerlerden Sibel Özsincan, "6 yıldır bu kursa geliyorum. Kursta çok güzel ürünler ürettik. Kurs sayesinde para kazandık. Mefruşat kursunu bütün ev hanımlarına tavsiye ederim. Nevresim, pike takımı, yatak takımı, seccade ve çeyiz ürünleri gibi her türlü ürünler üretiyoruz. Mefruşat kursu kadınlar için çok güzel bir kurs ve aynı zamanda psikolojik açıdan da terapi oluyoruz. Dikiş yapmak çok güzel ve mefruşat kursunu çok verimli buluyorum. Kendi çocuklarımızın çeyizlerini hazırlamak ve aile bütçesine katkı da bulunmak için bu kurs çok güzel" dedi.

"Mefruşat kursunda verilen eğitimlerden çok memnunuz"

Bu tür kursların kadınlar için çok önemli olduğunu belirten Fidan Özköçer de, "Bu tür kursları açtığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun. Eğitmenimizde bize mefruşat alanında çok güzel eğitimler veriyor. Mefruşat kursunda verilen eğitimlerden çok memnunuz. Mefruşat kursu bize tedavi gibi geliyor. Psikolojik anlamda tedavi görüyordum. Fakat mefruşat kursu bana güzel enerji veriyor. Aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Nevresim, yastık takımı ve çarşaf gibi ürünler dikiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri yakınlarımıza da hediye olarak götürebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu kurslara katılmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor"

Mefruşat kursu sayesinde ev ekonomisine katkıda bulunduklarını ve kızlarının çeyizlerine yardımcı olduklarını belirten Medine Yıldız, "Mefruşat kursunda çok eğitimler aldık. Eğitmenimizden çok memnunuz, bize güzel eğitimler veriyor. Yaptığımız ürünleri paraya dönüştürerek aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Bu tür kursların her yerde açılmasını istiyoruz. Pike, nevresim, mutfak takımı, çarşaf, seccade ve çeyiz ürünleri gibi ürünler üretiyoruz. Bu tür kursları tüm kadınlara tavsiye ederim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden ve hocamızdan Allah razı olsun" diye konuştu.