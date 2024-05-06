Gaziantep'te Keçe Yapımıyla Hayvancılığa Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Keçe Yapımıyla Hayvancılığa Destek

Gaziantep\'te Keçe Yapımıyla Hayvancılığa Destek

Gaziantep'te kırsal alanda hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelere, keçe yapımı öğretilerek hem küçükbaş hayvanlardan elde edilen yüne katma değer kazandırılıyor hem kadın çiftçilerin istihdam oranı artırılıyor hem de koyun ve keçi yünü yakımının önüne geçilerek çevreye verilen zarar engelleniyor.

06.05.2024 16:12  Güncelleme: 16:17
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Gaziantep'te kırsal alanda hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelere, keçe yapımı öğretilerek hem küçükbaş hayvanlardan elde edilen yüne katma değer kazandırılıyor hem kadın çiftçilerin istihdam oranı artırılıyor hem de koyun ve keçi yünü yakımının önüne geçilerek çevreye verilen zarar engelleniyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 yılı EKK-TEYAP programı kapsamına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde "Keçenin Kadın Elinde Hayat Bulması Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile 2022 TÜİK verilerine göre 698 bin 317 küçük baş hayvanın bulunduğu Gaziantep'te bu hayvanların bakımından arta kalan koyun-keçi tüylerine katma değer kazandırmak ve bölgedeki kadın çiftçilerin istihdam oranını artırmak amaçlanıyor.

Projede istihdam ve katma değerin yanı sıra koyun ve keçi yününü meralarda yakılmasından dolayı doğaya verilen zararın önüne geçilmesi de hedefler arasında.

Gaziantep'te Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği çerçevesinde kurulan ilk ve tek kooperatif S.S. Ayıntap Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne üye 8 kadının bölgedeki kadınlara, kadın eli ile yapağının değerlendirilerek işlenmesi ve keçe haline getirilmesi eğitimleri veriliyor. Bölge kadınlarına proje sayesinde verilecek eğitimler ile ayrıca üretilen ürünün çeşitliliği de artacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Keçe Yapımıyla Hayvancılığa Destek - Son Dakika

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