Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi

23.02.2022 17:07

Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendiGAZİANTEP Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı bugün açılan 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda "Koyun kırkım" yarışması düzenledi.

Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi

GAZİANTEP Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı bugün açılan 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda "Koyun kırkım" yarışması düzenledi. Çok sayıda yarışmanın katıldığı yarış fuar açılışında yoğun ilgi gördü.

Gaziantep'te Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası'nın düzenlediği 13. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık fuarı ziyaretçilerine kapısını açtı. Fuarda Gaziantep Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin düzenlediği "Koyun kırkım" yarışması büyük ilgi gördü. Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından düzenlenen yarışmaya Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman katıldı.

Fuarı ziyaret eden ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada çok sayıda yarışmacı dereceye girmek için yoğun çaba sarf etti.

"Koyun yünü işlenirse katma değeri artıyor"

Ödül töreninde konuşan Birlik Başkanı Osman Türkman, Birlik olarak düzenledikleri yarışmanın Gaziantep'te ilk defa düzenlendiğini belirtti. Yarışmada koyunların üzerindeki yapağıların kırkıldığını aktaran Türkman, "Bu kırkılan yapağılar işlendikten sonra yün oluyor. Burada yaptığımız yarışma ile en kısa sürede kırkma işlemi yapan ve dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verdik. Biz bu yarışmayla koyun yününün önemine dikkat çekmek istedik. Koyun yünü işlendiği zaman katma değeri yüksek bir ürüne dönüşebiliyor. Yünün katma değerini arttırmak için de birlik olarak bir proje hazırladık. İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destekleriyle bu projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Başkan Türkman'ın konuşması esnasında Mersin'den gelen bir yarışmacı koyun kırkım gösterisi sundu. Kısa sürede koyunu kırkan kadın yarışmacı protokolden ve ziyaretçilerden büyük alkış aldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri dereceye giren 3 yarışmacıya ödüllerini takdim etti.

Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi
Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi

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Gaziantep'te tarım ve hayvancılık fuarı açıldı Gaziantep'te tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

Ziraat Odası, Gaziantep, Tarım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te koyun kırkma yarışması düzenlendi - Son Dakika


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