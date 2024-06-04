Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak bileme ustaları yoğun mesaiye başladı

Ekonomi

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tarihi çarşıda bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi başladı. Bıçak bileme ustaları, yaşanan yoğunluk nedeniyle teslim aldıkları bıçakları, belirledikleri gün ve saatte biledikten sonra müşterilere teslim ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te de bıçak bileme dükkanlarında yoğunluk başladı. Kurbanlıklarını alan ve kesim esnasında hayvanların eziyet çekmemesi için körelen bıçak ve et satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar Gaziantep'in tarihi çarşısında bulunan çeşitli bıçak ustalarının yolunu tuttu.

Bıçak bileme ustalarından randevulu hizmet

Yoğun taleple başa çıkmak isteyen ve müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen ustalar uzun kuyrukların önüne geçmek için randevu sistemiyle çalışmaya başladı. Bu yöntem ustaların iş yükünü hafifletirken diğer yandan ise müşterilerin bekleme sürelerini azaltmaya başladı. Müşteriler, getirdikleri bıçakların karşılığında fiş alarak, 1 saat, yarım gün veya 1 gün süre verilmesiyle birlikte randevu sırasına geçmiş oluyor. Böylelikle ustalar rahat çalışırken müşteriler ise beklemek yerine belirlenen saat yada günde gelerek bıçaklarını bilenmiş halde teslim alıp çıkıyor.

Bıçak biletmenin önemli olduğunu belirten bıçak ustası Adil Uçar, "Kurban kesmekteki sünnetlerden bir tanesi bıçağı biletmek yani keskinleştirmektir. Kurban keserken ilk atılan bıçağın ağzının keskin olması gerekiyor. Keskin bıçak hem kurbanın kabul olmasına hem hayvanın acı çekmemesini sağlıyor" dedi.

"Müşteri bıçağını teslim eder, söylenen zamanda bilenmiş şekilde geri alır"

Bayrama sayılı günler kala yoğunluğun başladığını da söyleyen ve randevu sistemi tarzında çalıştıklarını vurgulayan Uçar, "Bayram dolayısıyla yoğunluk her zaman son 10 gün kala başlar. En yoğun ise 1 hafta, 3 gün kala olur. Bizim için de ortalama 15 günlük bir yoğunluk olur. Bu süre zarfında müşteri gelir, bize bıçağını verir. Biz de sayısı ne kadarsa o bıçağı alırız ve müşteriye bir zaman söyleriz. Daha sonra sakin bir şekilde bıçağını tertemiz bileriz. Müşteri de söylediğimiz zamanda gelir ve beklemeden bıçağını alır gider. İcap ederse yanında bir tane de yeni bıçak, bir tane masat, bir tane bileyici alır ya da bıçağını biletir buradan gider" ifadelerini kullandı.

"Bıçak 30, satır ise 60 TL'ye bileniyor"

Bıçakların hangi aşamalardan geçerek tamir edildiğini anlatan ve bileme fiyatlarından bahseden Uçar, "Bıçak, öncelikle bu taşlama yöntemi ile ağzı yontularak inceltilir. Bıçak inceldikten sonra da keçede parlatılır, tertemiz olur. En sonunda kılav makinesi dediğimiz makinede de ağzının ince talaşı dökülür. Bıçağın ağzı da giyotin gibi keskin olur ve müşterilerimiz bizden memnun olur. Bu işlemi ise bıçaklarda 30 TL'ye yapıyoruz. Satır bilemesini ise 60 TL yapıyoruz. Pazarlık sünnet olduğu için pazarlık yoluna giderler ve elimizden geldiğince fiyatı dibe çekeriz. Dolayısıyla vatandaşlar bilediğimiz bıçaklardan memnun kalıyor. Bizim işçiliğimizden herkes memnun. Bizim ise tek isteğimiz karışıklık ve telaş olmaması için bıçakların son güne bırakılmaması. Herkes erkenden getirsin tamamlayalım" diye konuştu. - GAZİANTEP