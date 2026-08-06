Gaziantep'te Kurutmalık Sebze Sezonu Başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kurutmalık Sebze Sezonu Başladı

Gaziantep\'te Kurutmalık Sebze Sezonu Başladı
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Kış aylarının vazgeçilmezi kurutmalık sebzeler Gaziantep'te üretime başladı, dronla görüntülendi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile bürünürken o eşsiz görüntü dron ile görüntülendi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan ve dünya mutfaklarında yerini alan kurutmalık sebze sezonu başladı. Kurutmalıklar, kentin çeşitli mahallelerinde bulunan kadınların kapı önlerinde ya da bahçelerinde ürettiği biber, kabak ve patlıcanlar, kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere diziliyor. Ardından çatı ismi verilen askılara asılıyor. 7 ila 15 gün içinde kuruyan sebzeler, tekrar toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Yüksek kesimlerdeki eşsiz görüntü dron ile görüntülenirken tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar, adeta görsel şölen oluşturdu.

"Ekmeğimizi sıcaktan çıkarmaktan mutluyuz"

İşini severek yaptığını söyleyen işçi Ramazan Yılmaz, "Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor, bizde biberlerin oyum işlemeni yaptırıyoruz. Daha sonra burada güneşe seriyoruz. Mayıs ayında kurutmalık sezonu başlar. Hava çok sıcak olduğu için dayanamadığımız zamanlar oluyor. Fakat bu bizim işimiz. İşimizi severek yapıyoruz. Ekmeğimizi sıcaktan çıkarmaktan mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Kurutmalık Sebze Sezonu Başladı - Son Dakika

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