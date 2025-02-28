Gaziantep'te Melek Yatırımcılık Zirvesi İkinci Kez Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'te Melek Yatırımcılık Zirvesi İkinci Kez Düzenlendi

Gaziantep\'te Melek Yatırımcılık Zirvesi İkinci Kez Düzenlendi

Gaziantep Ticaret Odası'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi'nde, Türkiye'nin değerli yatırımcıları ve girişimciler bir araya geldi. Zirve'de Gaziantep'in yatırım ekosisteminin güçlendirilmesi ve melek yatırımcılığın önemi masaya yatırıldı.

28.02.2025 15:47  Güncelleme: 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (TOBB Gaziantep GGK), ilkini geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirdiği "Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi"nin 2.sinde Türkiye'nin en değerli yatırımcıları, yatırım yapmış oldukları girişimcilerle birlikte ağırlandı.

GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Zirve'de Gaziantep Modeli ele alındı; Gaziantep'in yatırım ekosistemini güçlendiren dinamikler, bölgedeki girişimcilik potansiyeli ve fırsatları ile melek yatırımcılığın geleceği masaya yatırıldı.

"Melek yatırımcılık, şehir ekonomisi için büyük bir fırsat"

Zirve'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren ve melek yatırımcılığın girişimcilik ekosisteminin büyümesinde ve sürdürülebilir hale getirilmesinde kritik bir unsur olduğunu söyleyen GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Uğur Acıoğlu, "Bir girişimciye sorduğunuzda en büyük engelin finansmana erişim olduğunu söyleyecektir. Melek yatırımcılar, sadece sermaye sağlamaz, aynı zamanda bilgi, deneyim ve güçlü bağlantılarıyla da girişimcilere rehberlik eder. Bazen doğru bir yönlendirme, bir girişimcinin iş modelini sağlamlaştırması için sermayeden daha değerli olabilir. İşte bu yüzden melek yatırımcılık, sadece girişimciler için değil, şehir ekonomisi için de büyük bir fırsattır" dedi.

"Genç Girişimciler Kurulunun çalışmalarını takdirle karşılıyorum"

Girişimcilik kültürünün geliştiğinde yenilikçi fikirlerin çoğalacağını, yeni istihdam alanlarının doğacağını ve kent ekonomisinin güçleneceğini vurgulayan Acıoğlu, "Bu noktada, Gaziantep Genç Girişimciler Kurulunun çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Bugün ikinci kez düzenledikleri Melek Yatırımcılık Zirvesi, Gaziantep gibi üretim ve ihracat odaklı bir şehirde yatırımcı kültürünün gelişmesine büyük katkı sunacaktır. Gaziantep'in girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışacağız. Gençlerin enerjisi, kadınların üretkenliği ve yatırımcıların desteğiyle bu şehri girişimcilikte de lider yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Atılması gereken bütün adımları atmaya hazırız"

Melek Yatırımcılık kültürünün Gaziantep'te yaygınlaşması için atılması gereken bütün adımları atmaya hazır olduklarını söyleyen TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer, "Girişim ekosistemi ve katma değerli teknoloji yatırımlarında Anadolu'nun lokomotifi Gaziantep'in etkin bir rol oynaması şart. Hedefimiz yatırımlarımızda bu şehrin dinamiklerine uygun; güçlü sanayi alt yapımızla iş birliği yapabilecek B2B odaklı teknolojileri kapsayan bir sektör dikeyinde terzi dikim 'Gaziantep Modeli'ni ortaya koymak" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy ise sektörün önde gelen isimlerinin böyle bir organizasyonla Gaziantep'te bir araya getirilmesinden mutluluk duyduklarını belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise, "Türkiye'nin şampiyonlar ligi kadrosu burada. Bu kadroyu burada buluşturan TOBB Gaziantep GGK'ya teşekkür ediyorum. Bizden önceki büyüklerimiz ülkemizi buralara kadar getirdi. Arkamızdan çok daha eğitimli, daha güçlü, donanımlı bir nesil geliyor. Büyüklerden devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklar. Bunun için farklı bakış açılarına ihtiyacımız var. Bugünkü etkinlik de inanıyorum ki bu anlamda oldukça başarılı olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, gaziantep, Etkinlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Melek Yatırımcılık Zirvesi İkinci Kez Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:55 Bugün son gün Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak Bugün son gün! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:37 Ticaret savaşları yeniden alev aldı Trump’tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı Ticaret savaşları yeniden alev aldı! Trump'tan 3 ülkeye gümrük vergisi kararı
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 16:46:55. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Melek Yatırımcılık Zirvesi İkinci Kez Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.