Gaziantep'te Topraksız Tarım ile Hızlı Marul Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'te Topraksız Tarım ile Hızlı Marul Üretimi

Gaziantep\'te Topraksız Tarım ile Hızlı Marul Üretimi

Halil Kaya, Gaziantep'te topraksız tarım ile marulu 30 günde yetiştiriyor, ilçe çiftçilerine örnek oluyor.

17.05.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaklaşık bir dönüm alanda topraksız tarımla yüksek verim elde eden çiftçi Halil Kaya, topraklı tarımla 70 günde yetişen marulu topraksız sulu tarımla 30 günde üretiyor.

Yavuzeli ilçesinde küçük yaşlardan bu yana ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Halil Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün üretim ve istihdam için seracılığın yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirdiği proje kapsamında kurduğu serada topraksız tarımla üretim yapmaya karar verdi.

Salatalık üretimi yaptığı bahçesinin yanına Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün destekleriyle hayalini kurduğu sera alanını oluşturan Kaya, daha sonra sera kurulumunun ardından iç tesisatını yaptı.

Yaklaşık bir dönüm kapalı alanda salatalık ve marul yetiştirmeye başlayan Kaya, daha fazla verim ve kısa sürede ürün elde etmek için topraksız sulu tarım modelini araştırmaya başladı. Yaptığı araştırma ve aldığı eğitimlerin ardından serasının bir bölümünde topraksız sulu tarım modeliyle kıvırcık marul üretimi yapan Kaya, ilk üretiminde başarılı oldu.

İlçede uzun yıllar çiftçilikle uğraşan Kaya, son yıllarda topraksız tarım konusunda edindiği tecrübeleri marul yetiştiriciliğinde kullanmaya başladı ve üretimde başarılı oldu. Kaya, topraklı tarımla 70 günde ürettiği marulu topraksız sulu tarımla 30 günde üretiyor.

Topraksız sulu tarımla marul yetiştirme süresini kısaltan Kaya, önümüzdeki günlerde de ilk ürününü toplamaya hazırlanıyor. Topraksız sulu tarımla farklı ürünler yetiştirmek ve bu alanda daha çok bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapan Kaya, bu girişimciliğiyle ilçedeki diğer çiftçilere de örnek oldu.

Üretim alanını artırmayı hedeflediğini ifade eden Kaya, ürünün yetişme süresinin toprakta 60-70 gün, topraksız tarımda 30 gün olduğunu vurgulayarak, "İnsanlar dara düştüğü zaman çareler arar ve bizde çiftçiler olarak tarımda pek kazanamadığımız, ürünlerimiz çok para etmediği, girdi ve çıktılarımızı karşılayamadığımız için alternatif uygulamalar arayışına girdik. Aklıma topraksız tarım geldi. Sosyal medya üzerinden araştırma yaptım. Ailecek adeta staj gördük. Şanlıurfa'da bire bir uygulamalı eğitim aldım. Daha sonra seramı kurdum. Tarif ve danışmalarla topraksız tarım serasını kurdum. İlk hasadımız olacak. İlk hasatta genelde başarılı olunmaz ama çok şükür biz başarılı olduk. Bu da önceden aldığımız başarılardan dolayı oldu. Babamızın mesleği çiftçilik olduğu için başarabildik" dedi.

Yavuzeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurt ise, "İlçemizde seracılığı geliştirmek için yaklaşık 17 tane sera kurduk. Çiftçimiz Halil Kaya, serasının bir bölümünde topraksız tarım yaptı, kıvırcık marul yetiştirdi. Yaklaşık bir hafta sonra hasat edilecek. Değişik ürünler deniyoruz. Çiftçilerimiz bu konuda çok istekliler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Halil Kaya, gaziantep, Yavuzeli, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Topraksız Tarım ile Hızlı Marul Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı
Acun Ilıcalı’ya 2 milyar liralık müjde Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
16 Mayıs “Ulusal Erişilebilirlik Günü“ ilan edildi 16 Mayıs "Ulusal Erişilebilirlik Günü" ilan edildi
Bomba iddia Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye geliyor Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti Hudutsuz Sevda dizisinde başrol veda etti
İstanbul’daki zirve sürerken Trump’tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim İstanbul'daki zirve sürerken Trump'tan yeni açıklama: Putin ile en kısa sürede görüşeceğim
Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti Kocasının kendisini aldattığı kadını cadde ortasında darbetti
Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı
Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu Devlet hastanesinin bahçesinde husumetlisini vurdu

10:15
Deprem ile yüzleşen İstanbul’da Güngören Belediyesi’nden akıl almaz karar
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akıl almaz karar
10:02
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
08:04
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
02:04
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
12:56
Simge Sağın’ın en zor günü Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor
12:45
Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı Menajeri iddialara yanıt verdi
Justin Bieber, Diddy mağdurlarından mı? Menajeri iddialara yanıt verdi
12:35
İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna’dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız
12:15
Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Vurularak Öldürüldü
12:12
Nedeni de belli Trendyol 1. Lig’de VAR kalkıyor
Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor
12:11
Körfez turu Trump’ın cebini doldurdu ABD’nin kazancı çok büyük
Körfez turu Trump'ın cebini doldurdu! ABD'nin kazancı çok büyük
11:56
’’Suudi Arabistan’da kalacak mısınız’’ sorusuna Fatih Terim’den net yanıt
''Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?'' sorusuna Fatih Terim'den net yanıt
11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:44
Zehra Güneş’in sarayı Her detayı ağızları açık bıraktı
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 10:33:55. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Topraksız Tarım ile Hızlı Marul Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.