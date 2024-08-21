Gaziantep\'te Türkiye\'nin İlk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu Hizmete Açıldı

Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından İKA destekleriyle yaptırılan Türkiye'nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunda ürün kabul işlemleri devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi tarafından fıstık üreticilerine destek sağlamak amacıyla alımı yapılan 'Boz Kavlak' Antep Fıstığı lisanslı depoda muhafaza altına alınmaya başlandı.

Gaziantep-Nizip karayolu üzerinde kurulu bulanan ve fiziki 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olan Antep Fıstığı Lisanslı Depoda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu.

Üreticilerle bir araya gelerek, ürün alım işlemlerini yerinde kontrol eden Başkan Şahin, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Uygur'dan lisanslı deponun işleyişi hakkında bilgiler aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi boz kavlak fıstığın alımına başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, boz kavlak fıstığın alımına başlandığını belirten Şahin, üreticilerin yanında yer alarak Antep fıstığının değerini lisanslı depoculuk ile koruduklarını ifade etti.

Aylardır fıstık üreticisi ile sahada çalıştıklarını ve ihtiyaçlar doğrultusunda destekleri belirlediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi dün olduğu gibi bugün de çiftçinin yanında. Elimizden geldiğince takım ruhu ve Gaziantep Modeli ile çalışıyoruz. Bunun sonunda çiftçinin zor şartlarda elde ettiği ürün değerini kaybetmeden değerini koruyor. Maliyetler düşüyor ve ücretsiz yapılan desteklerle çiftçimizin kar marjını arttırıyor ve fıstığın hak ettiği değere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu mantıkla çalışmamızı tamamladık. Aylardır fıstık üreticimizle beraber sahada çalıştık. Onlar ne istiyorsa kararları aldık. Dün itibariyle boz kavlak fıstığı almaya başladık. Yüksek bir memnuniyetin olduğunu görüyoruz. Çiftçilerimiz bizim yaptığımız çalışmalardan ziyadesiyle memnun. Bu yıl var yılı, bereket yılı. Sonunda fıstık üreticimiz emeğinin hakkını alacak. Alımlar devam edecek, lisanlı depoculuk sistemiyle çiftçimizi, köylümüzü korumuş olacağız. Bizim açımızdan baklavalık olan boz kavlak fıstığı almak çok önemli bir karardı" dedi.

Konuşmasında lisanslı depoculuk faaliyetinin çiftçiye sağladığı avantajlar üzerinde duran Başkan Fatma Şahin, "Yeni bir döneme geçtik. Yeni dönemde lisanslı depoculuk çok önemliydi. Antep fıstığı bizim yeşil altınımız. Banka ne ise lisanslı depoculuk da bir banka sistemi görüyor. Çiftçimizin zor şartlarda elde ettiği ürünün değerinde satılmasını sağlıyor. Tarım Kredi Kooperatifi ile beraber çalışıldı. Bu modelde stopaj yok, nakliye ve laboratuvar desteği var. Gelen her ürün analize tabii tutuluyor, randıman ortalamaları alınıyor. Bunların hepsi göz önünde tutularak fıstığın kalitesine göre fiyat belirleniyor. Çiftçimiz onay verdiğinde alınıyor, çuvallanıyor ve depolanıyor. Burada yıl boyunca altının bankada durması gibi, çiftçimiz ihtiyacı olduğunda istediği zaman istediği şekilde malını alabiliyor. Bu sistem fıstıkta şu anda yaşanan sorunları çözmek için büyük bir ilaç oldu" şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Uygur ise Antep fıstığı Lisanslı Deponun işleyişi ve sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verdi.

Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'te kurulan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, fıstık üreticilerine sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmetinin yanı sıra çeşitli devlet desteklerini de beraberinde sunduğunu söyledi.

Antep Fıstığı Lisanslı Deponun ürünün en iyi şartlarda saklanarak, kalite ve güvenliğinin artmasına katkı sunduğunu kaydeden Uygur, tesisin aynı zamanda ürünü işleyen firmalar için de istenilen miktar, standart ve kalitede ürün temini sağladığını dile getirdi.

Lisanslı depoya teslim edilen ürünün ilk olarak laboratuvar ortamında analiz edilerek sınıflandırıldığını vurgulayan Uygur, bu ürünlerin daha sonra diğer ürünlerle karıştırılmadan barkod sistemiyle çuvallanarak demir kafesler içerisinde muhafaza altına alındığını söyledi.

Tesise; kırmızı kabuklu, ben kavlak ve boz kavlak Antep fıstıklarının kabul ediğini aktaran Uygur, dileyen çiftçinin ürününü Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla elektronik ortamda satışını gerçekleştirebileceğini, isterse de ürününü tekrar geri alabileceğini ifade etti.

Güvenli ve sağlıklı depolama, tüm risklere karşı koruma ve elektronik ürün senedi (ELÜS) ile kolay alım-satım imkanı sağlayan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun üreticilere çeşitli devlet destekleri imkanı da sağladığını vurgulayan Uygur, "Üreticilerimize devletimiz tarafından ton başına 100 TL nakliye desteği, ton başına 30 TL aylık depo kira desteği ve parti başına da 25 TL analiz desteği verilmekte" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP