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Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi - Son Dakika

Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi

25.09.2021 10:25

Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi Gaziantep'te çiftlilerin topladıkları üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürmeye başlandı.

Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi

GAZİANTEP - Gaziantep'te çiftlilerin topladıkları üzümler geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürmeye başlandı.

Gaziantep'te çiftçilerin emek harcadığı üzüm bağları hasadın başlamasıyla birlikte toplanan üzümler, köy evlerinde sal diye adlandırılan havuzlarda ezilerek suyu çıkarılıyor. Dev kazanlara konularak saatlerce ateşte kaynayan üzüm suyu, meşakkatli bir emeğin sonucunda üzüm pekmezine dönüştürülüyor.

"Her sene üzüm pekmezi yaparız"

Her sene üzüm pekmezini yaptıklarını ifade eden ve 40 yıldır üzüm pekmezi yapan Dede Çavuş, "Her sene bu kazanı kaynatırız dönüşümlü olarak. Burada biz organik pekmez yapıyoruz. Önce havuza üzümü boşaltıyoruz. Güzelce üzümü tepeledikten sonra kazana koyuyoruz. Burada saatlerce kaynıyor karıştırıyoruz. Sonra dinlendirmeye başlıyoruz. En son pekmezimiz hazır hale geliyor. İçine hiçbir şey katmıyoruz. Tamamen organiktir. Pekmezimizin kilosu 50 TL'dir. Bende 60 yaşındayım 40 senedir bu işi yapıyorum" diye konuştu.

Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi
Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi
Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi
Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi

Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gaziantep'te üzüm pekmezi mesaisi - Son Dakika
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