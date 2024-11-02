Gaziantep'ten Depremzedelere Çilek Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'ten Depremzedelere Çilek Desteği

Gaziantep\'ten Depremzedelere Çilek Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen çiftçilere çilek fidesi ve ekipman sağladı.

02.11.2024 15:16
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki 200 çiftçiye çilek fidesi ve ekipman desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerdeki 200 çiftçiye, çilek fidesi, gübre, ilaç ve malç temini ile damlama sulama sistemi dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, depremden etkilenen bölgede yapacak çok işlerinin olduğunu belirtti.

Gaziantep'in verimli topraklarının bulunduğunu aktaran Gül, "Bereketli topraklardayız. Alın teriyle, helal lokmayla burada rızkının peşinden koşan emektarlarımızla, çiftçilerimizle beraber olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Burada değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın çiftçilere verdiği destek Türkiye'de örnek bir çalışmadır, model bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çiftçilere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, "Tarım buranın en önemli kısmı. Yeşil ekonominin ayağa kalkması gerekiyordu. Bir belediye olarak Türkiye'de ilk defa mazot dağıtımı yaptık. Burada daha yapacak çok işimiz var. Kadınlar kooperatif kursun, çiftçilerin cebi rahatlasın, çiftçi rahatlayınca esnaf rahatlasın diye ben ve arkadaşlarımız gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ise verilen desteklerin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten Depremzedelere Çilek Desteği - Son Dakika

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