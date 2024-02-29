Gaziantep Ticaret Borsası Üyelerine Yeşil Dönüşüm Eğitimi Verildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, tarım ve gıda sanayinde faaliyet gösteren GTB üyesi işletmelere yönelik 'Yeşil Dönüşüm Eğitimi' programlarının ikincisi düzenlendi. AB Yeşil Mutabakatı temel unsurlarının anlatıldığı eğitimde, katılımcılara uyum sürecinde izlenecek küresel yol haritaları hakkında detaylı bilgiler verildi.
Gaziantep Ticaret Borsası üye firmalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı adaptasyon süreçlerine katkı sağlamak ve işletmelerin bu alanda kendi yol haritalarını belirleyerek, rekabet edebilirliklerini geliştirmek amacıyla "Yeşil Dönüşüm" farkındalık eğitimlerinin ikincisini organize etti. GTB ve GİZ iş birliğinde yürütülen "Mesleki Eğitimler ve Tarımsal Gıda Sanayinin Yeşil Dönüşümü ile İstihdamın Desteklenmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, yeşil dönüşümün tüm süreçleri masaya yatırıldı. Tarım ve Gıda Sanayinde faaliyet gösteren firmaların yoğun ilgi gösterdiği eğitim programında eğitmen Okay Kayhanlı, AB Yeşil Mutabakatının temel hedefleri ile yeşil dönüşümün şirketlere sağlayacağı rekabet avantajları hakkında açıklamalarda bulundu.
Hedef 2050'de iklim nötr kıta olmak
AB Yeşil Dönüşüm Mutabakatının Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında aldığı kararlar ve yürüttüğü politikalar bütünü olduğunu kaydeden Kayhan, bu mutabakatın AB'nin 2050 yılına kadar karbonsuz bir ekonomiye geçişini hedeflediğini ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni adımlar atılmasını amaçladığını söyledi.
Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için kademeli olarak yeni sektörel kriterler, vergiler ve iş modellerinin uygulamaya konulduğunu aktaran Kayhan, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB'nin iklimden enerjiye, sanayiden tarıma, ulaşımdan finansmana varan geniş bir yelpazedeki politikalarının yükseltilen iklim hedefleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesine katkı sunacağını ifade etti.
Yeşil Mutabakatın merkezinde yer alan Tarladan Sofraya Stratejisi'nin hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kayhan, stratejinin adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemini benimsediğini dile getirdi.
Kayhan, AB'nin tarladan sofraya stratejisindeki hedefinin, AB gıda sisteminin çevre ve iklim ayak izini azaltmak, gıda sisteminin dirençliliğini artırmak, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin yok olması durumunda gıda güvenliğini sağlamak ve yeni fırsatlardan yararlanarak tarladan sofraya uzanan süreçte rekabetçi sürdürülebilirliğe küresel geçişte önderlik etmek olduğunu söyledi.
AB yeşil mutabakatı süreçleri
Eğitmen Okay Kayhanlı eğitim programında katılımcılara, AB Yeşil Mutabakatı, Karbon Ayak İzi, Su Ayak İzi, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Tarladan Sofraya Stratejisi ve Almanya Tedarik Zinciri Yasası konularında bilgiler aktardı.
İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimde, ayrıca katılımcılardan gelen sorular yanıtlanarak, konuyla ilgili güncel gelişmeler üzerine paylaşımlar yapıldı. - GAZİANTEP
Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep Ticaret Borsası Üyelerine Yeşil Dönüşüm Eğitimi Verildi - Son Dakika
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