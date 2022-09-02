GTO Başkanı Yıldırım, Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Gaziantep'te açıklanan Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Açıklanan verilere göre Gaziantep Ağustos ayında 918 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artış sağlayan Gaziantep, bu verilerle birlikte Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 5. ili oldu. GTO Başkanı Yıldırım, yaptığı değerlendirmede, Gaziantep'in büyüme hikayesindeki asıl kahramanın ihracat olduğuna vurgu yaparak, gösterdikleri ile en büyük alkışı ihracatçı üyelerini ve iş insanlarının olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Biz şehir olarak uzun yıllardır ihracat için seferber oluyoruz. Türkiye'nin büyümesine Ankara'dan sonra en fazla katkı sağlayan 2. iliz. Buraya kadar çok güzel geldik fakat bundan sonrasını planlayabilmek, zamanın ötesine geçebilmek için öncelikle mevcut konjonktürün üretim ve ihracat üzerinde oluşturduğu stresi gidermemiz gerekiyor. Bu stresi yönetemezsek sürdürülebilir bir ihracat artışı sağlamak mümkün olmaz" dedi.

"Şartlar giderek zorlaşıyor"

Son gelen elektrik ve doğalgaz zamlarıyla birlikte maliyetlerin oldukça yükseldiğini ve şartların giderek zorlaştığını vurgulayan Başkan Yıldırım şu şekilde devam etti:

"Maalesef bir değil birden fazla sorunumuz var. Son gelen elektrik ve doğalgaz zamları gibi sebeplerle oluşan maliyet artışları da iş insanlarımızı çok zor durumda bırakıyor, fiyatlama yapmalarına engel oluyor. Ulusalda ve yerelde yaşadığımız birtakım problemler de var. Örneğin, dövizli çek kullanamamamın neden olduğu teminat açığı, finansmana erişimin zorluğu, vize problemi, Gaziantep özelinde söyleyecek olursak da hava yolu ulaşımındaki kısıtlılık. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda şartların giderek zorlaştığını söyleyebiliriz. Bu konularda atılacak olumlu adımlarla üretim ve ihracatın üzerindeki baskının azaltılması gerekiyor."

"Nicelik kadar niteliğe de ihtiyacımız var"

Gaziantep olarak yapısal problemlerinin de olduklarını ekleyen Yıldırım, "Gaziantep olarak her ne kadar ihracata dayalı büyüme ve üretim esnekliğine sahip olsak da ne yazık ki ihraç ettiğimiz ürünlerin birim değeri düşük. İhracat yapmayı çok iyi biliyoruz ama nicelik kadar niteliğe de ihtiyacımız var. Kilogram fiyatımız artırmaya odaklanmalıyız. Şu an 2023 yılında 15 milyar dolar ihracat gibi sadece niceliksel bir ihracat hedefi belirleyip ilerleyebiliriz. Ama niteliğe daha fazla ağırlık verilmesi gereken bir dönemde olduğumuzu gözden kaçırmamalıyız. İhracat sepetimiz 'düşük' ve 'orta' teknolojili ürünlerde yoğunlaşmış durumda. Bunun için daha yüksek beceri gerektiren sektörlere, yüksek katma değerli ürünlerin üretimine ve ticaretine yoğunlaşmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP