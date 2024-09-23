Gaziantep, Yenilenebilir Enerji Hedefleri ile Dünya Gündeminde

Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Geleceğin Zirvesi'ne katılarak şehrin yenilenebilir enerji projelerini dünya gündemine taşıdı. Şahin, Gaziantep'in iklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin gücüne dikkat çekerek, kentteki yeni hedefin 100 bin konutun enerji ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamak olduğunu duyurdu.

Şahin, şehirlerin sürdürülebilir enerji yatırımlarında oynadığı rolün ulusal politikalar kadar önemli olduğunu belirtti. Bu kapsamda Gaziantep'in, yeşil enerji dönüşümünde büyük adımlar attığını vurguladı. Yapılan yatırımların yalnızca çevresel faydalar sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda şehrin enerji maliyetlerini de önemli ölçüde düşüreceğini ifade eden Şahin, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında yakaladığı ivmenin altını çizdi.

Başkan Şahin, Gaziantep'in bu alanda dünya çapında fark oluşturan projelere imza attığını belirterek, "Şehrimizi, sürdürülebilir enerji alanında lider bir konuma getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Şahin, bu projelerin hem bölgesel hem de uluslararası alanda Gaziantep'in sürdürülebilirlikte öncü bir şehir olmasını sağlayacağına dikkat çekti.

Başkan Şahin, ayrıca yaptığı açıklamada Gaziantep'te yeni hedefi belirledi. İklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çeken Başkan Şahin, "İklim değişikliği ile mücadelede yerel yönetimlerin gücü, ulusal politikalar kadar önemli. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz ve yeşil enerji yatırımlarımızla enerji dönüşümüne liderlik etmeyi amaçlıyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak yaptığımız yatırımlar, dünya ölçeğinde fark oluşturuyor. 100 bin konutun enerji ihtiyacını güneşten karşılama hedefimize koşar adımlarla ilerliyoruz" ifadeleriyle yatırımlarda yeni hedefleri belirtti.

Şahin, açıklamalarında Türkiye'nin genel enerji dönüşümündeki yerine değinerek, "Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarında önemli bir ivme yakaladı. Gaziantep olarak bu hareketin en ön safında yer alıyoruz. Bu projeler hem çevreyi koruyacak hem de şehrin enerji maliyetlerini ciddi şekilde düşürecek" diye konuştu. - GAZİANTEP