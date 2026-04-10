Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nin 2025 yılı faaliyet raporu, oy birliğiyle kabul edildi

10.04.2026 23:35  Güncelleme: 23:43
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, nisan ayı meclis oturumunda 2025 yılı faaliyet raporunu sundu. Rapor, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Hazırlanan kapsamlı raporda, yürütülen projeler ve yapılan harcamalar detaylı şekilde aktarıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, belediye meclisinin nisan ayı oturumunda faaliyet raporu sunumunu gerçekleştirdi. Sunulan faaliyet raporu, meclis üyelerinin tamamının desteğini alarak oy birliğiyle kabul edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği projeler, sosyal destek çalışmaları ve altyapı yatırımları, çevre düzenlemesi, sosyal hizmetler gibi pek çok alanda sürdürülen faaliyetler, hazırlanan kapsamlı raporla belediye meclisine ve kamuoyuna sunuldu. Gerçekleştirilen projeler ve yapılan harcamalar, detaylı şekilde raporlanarak meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaşıldı. Hayata geçirilen hizmetlerde, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak planlamalar yapıldı.

Belediyenin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar arasında kentsel dönüşüm projeleri, aile sağlığı merkezleri, ilçe güvenliğine yönelik uygulamalar, denetimler, park ve yeşil alan düzenlemeleri, ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar, ilçe sakinlerini bir araya getiren ve toplumsal birliği güçlendiren etkinlikler, gençlere yönelik eğitim destekleri ve aile kurumunu esas alan projeler yer aldı. Açıklanan hedeflerle, ilçede yaşam kalitesini artıracak ve vatandaşlara çözüm sunacak yeni projelerin de müjdesi verildi.

"Gaziosmanpaşa'nın tüm kesimleriyle istişare halindeyiz"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, sunumunda somut veriler kullanarak yapılan çalışmaları aktardı. Başkan Vekili Karadeniz, "Hazırladığımız faaliyet raporu, yıl boyunca ortaya koyduğumuz emeğin ve hizmet anlayışımızın güçlü bir göstergesidir. Şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla Gaziosmanpaşa'ya değer katmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmek bizim için çok kıymetli. Bu nedenle Gaziosmanpaşa'nın tüm kesimleriyle istişare halindeyiz ve ilçemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Meclis üyelerimizin oy birliğiyle faaliyet raporumuzun kabul edilmesi, ortaya koyduğumuz hizmet anlayışının ve çalışmalarımızın takdir edildiğini göstermektedir. Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılıkla projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Parti ayırt etmeksizin tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Alınan kararların, Gaziosmanpaşa'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Belediye, Ekonomi, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
