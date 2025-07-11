Gazipaşa-Alanya Amsterdam Uçuşları Haftada 3 Güne Çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gazipaşa-Alanya Amsterdam Uçuşları Haftada 3 Güne Çıkarıldı

11.07.2025 19:06
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Amsterdam arasındaki direkt uçuş sayısı haftada 3 güne yükseldi.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa- Alanya Havalimanı ile Amsterdam arasındaki doğrudan uçuş sayısı, haftada 3 güne çıkarıldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, uluslararası seyahat ve turizm grubu TUI'nin Hollanda iştiraki TUI Nederland, sezon boyunca her perşembe Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam arasında karşılıklı hizmet verecek.

Corendon turizm grubunun Hollanda merkezli operasyonları Corendon Dutch'un salı ve cumartesi günleri aynı rotada sunduğu uçuşların ardından Gazipaşa-Alanya ile Amsterdam arasındaki direkt uçuş sayısı, haftada 3 güne yükseldi.

İlk uçuş törenle karşılandı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, TUI Nederland'ın Amsterdam'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı. OR3161 sefer sayılı B738 tipi uçakla gelen yolcular, terminalde çiçeklerle ağırlandı.

TUI Nederland'ın Amsterdam-Gazipaşa arasındaki direkt uçuşları, 28 Ağustos'a kadar sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Direktörü Ali Özgür Pehlivan, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan hizmet veren havayolu sayısını ve uçuş ağlarını genişletmek amacıyla işbirliklerini her geçen gün güçlendirdiklerini belirtti.

Haftanın farklı günlerinde, çeşitli destinasyonlara sundukları uçuşlarla yolculara daha fazla seyahat seçeneği sunmak için çalıştıklarına değinen Pehlivan, "Yeni havayollarıyla kurduğumuz işbirlikleri sayesinde, bölgemizin küresel ölçekte erişilebilirliğini artırmak ve turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, 2024 yılında toplam 1 milyon 51 bin 608 yolcuya hizmet verdi. 2025 yaz sezonunda, 26 Ekim'e kadar dış hatlarda 14 havayoluyla 14 ülkede 21 destinasyona uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Havalimanı, bu yılın ilk 6 ayında ise 385 bin 41 yolcuyu ağırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gazipaşa-Alanya Amsterdam Uçuşları Haftada 3 Güne Çıkarıldı - Son Dakika

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