Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Estonyalı yolculara su takıyla karşılama - Son Dakika
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Estonyalı yolculara su takıyla karşılama

23.04.2022 19:18
Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Estonyalı yolculara su takıyla karşılama

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, dün akşam Tallinn'den gelen SmartLynx Hava Yollarına ait ilk uçağı su takıyla karşıladı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa- Alanya Havalimanı, dün akşam Tallinn'den gelen SmartLynx Hava Yollarına ait ilk uçağı su takıyla karşıladı.

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamaya göre, Airbus A-320 tipi uçakla gerçekleştirilen seferle 181 Estonyalı yolcu Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi.

Estonyalı yolcular, su takı ve çiçeklerle karşılandı.

SmartLynx Hava Yolları, Estonya Tallinn'den nisan ve mayıs aylarında cuma günleri, eylül ve ekim aylarında ise çarşamba ve cuma günleri Gazipaşa ile Tallinn arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

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Gazipaşa, Alanya, Cuma, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda Estonyalı yolculara su takıyla karşılama - Son Dakika


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