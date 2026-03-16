Gazprom 2025'te 11,2 Milyar Ruble Kar Elde Etti

16.03.2026 18:08
Gazprom, 2024'e göre gelirleri azalsa da 11,2 milyar ruble net kar bildirdi; Avrupa ihracatı düştü.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, 2025'te 11,2 milyar ruble (yaklaşık 138 milyon dolar) net kar elde ettiği bildirildi.

Gazprom tarafından yayımlanan rapora göre, şirket gelirleri geçen yıl 2024'e göre yüzde 7 azalarak 5,8 trilyon rubleye geriledi.

2022'de 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom'un özellikle Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda geriledi. Şirket, 2023'ü de 629 milyar ruble, 2024'ü de 1 trilyon ruble zararla kapatmıştı.

Rusya'nın enerjide ana pazarlarından Avrupa'ya ihracatı yaptırımlardan ötürü önemli oranda azalırken, ülke söz konusu kaybını başta Çin olmak üzere Asya pazarlarına ihracatı artırarak telafi etmek istiyor.

Kaynak: AA

