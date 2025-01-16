Gazprom, Brüksel ve Tokyo Temsilciliklerini Kapatmayı Değerlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gazprom, Brüksel ve Tokyo Temsilciliklerini Kapatmayı Değerlendiriyor

Gazprom, Brüksel ve Tokyo temsilciliklerinin kapatılmasını 28 Ocak'ta görüşecek.

16.01.2025 14:47
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Rus enerji şirketi Gazprom'un Brüksel ve Tokyo'daki temsilciliklerini kapatmayı değerlendireceği bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetim kurulunun Brüksel ve Tokyo'daki temsilciliklerin kapatılması konusunu 28 Ocak'ta ele alacağı kaydedildi.

Şirket, Brüksel'deki temsilciliğini 2013'te açmış, Çin'in ardından dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçısı Japonya'nın başkenti Tokyo'da temsilciliğini ise 2014'te faaliyete almıştı.

Gazprom, 2023'ü 629 milyar ruble, geçen yılın ilk yarısını da 480,6 milyar ruble zararla kapatmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Brüksel, Gazprom, Finans, Enerji, Tokyo, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gazprom, Brüksel ve Tokyo Temsilciliklerini Kapatmayı Değerlendiriyor - Son Dakika

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