Gazprom, Brüksel ve Tokyo Temsilciliklerini Kapatmayı Değerlendiriyor

Rus enerji şirketi Gazprom'un Brüksel ve Tokyo'daki temsilciliklerini kapatmayı değerlendireceği bildirildi.
Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket yönetim kurulunun Brüksel ve Tokyo'daki temsilciliklerin kapatılması konusunu 28 Ocak'ta ele alacağı kaydedildi.
Şirket, Brüksel'deki temsilciliğini 2013'te açmış, Çin'in ardından dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçısı Japonya'nın başkenti Tokyo'da temsilciliğini ise 2014'te faaliyete almıştı.
Gazprom, 2023'ü 629 milyar ruble, geçen yılın ilk yarısını da 480,6 milyar ruble zararla kapatmıştı.
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