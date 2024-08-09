Gazprom, Ukrayna'daki Çatışmalara Rağmen Doğal Gaz Sevkiyatını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Gazprom, Ukrayna'daki Çatışmalara Rağmen Doğal Gaz Sevkiyatını Sürdürüyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Suca şehrindeki ölçüm istasyonunda çıkan çatışmalara rağmen doğal gaz sevkiyatının devam ettiğini bildirdi. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya bugün 38,5 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceği açıklandı.

09.08.2024 10:38
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Rus enerji şirketi Gazprom, ölçüm istasyonunun bulunduğu Suca şehrinde Ukrayna ordusu ile başlayan çatışmalara rağmen doğal gaz sevkiyatının sürdüğünü bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya bugün 38,5 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceği belirtildi.

Sevkiyatın Suca'daki ölçüm istasyonundan yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bölgedeki Sohranivka istasyonundan sevkiyatın ise Ukrayna tarafının kararı nedeniyle gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.

Rusya'nın Suca şehrini de içeren Kursk bölgesinde 7 Ağustos'ta Rusya ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar başlamıştı.

Ukrayna, Mayıs 2022'de, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdurdu, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.

Gazprom, Suca noktasından günde ortalama 42 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı, dün bu yılın en yüksek seviyesi 40 avrodan kapanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gazprom, Ukrayna'daki Çatışmalara Rağmen Doğal Gaz Sevkiyatını Sürdürüyor - Son Dakika

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