Gazprom'un 2023 net karı yüzde 6,9 azaldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tarımsal Desteklemeleri Sürdürüyor

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal alanda üreticilere destek vermeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, hayvancılık desteklemesi kapsamında 7 bin 826 yetiştiriciye 126 milyon 87 bin lira, bitkisel destekleme kapsamında ise 8 bin 228 üreticiye 75 milyon 105 bin lira destek sağlandı. Bu desteklemelerle birlikte 2024 yılında toplamda 16 bin 54 Siirt üreticisine 201 milyon 193 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak.