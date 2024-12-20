Gazprom ve Lukoil'den Ortaklık Anlaşması

Ekonomi

Rus enerji şirketleri Gazprom ve Lukoil, 2025 ila 2030'u kapsayan stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Lukoil üst yönetiminin bir araya geldiği belirtildi.

Toplantı sonucunda tarafların 2025 ila 2030'u kapsayan stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı bildirilen açıklamada, şirketlerin arama, üretim, nakliye, doğal gaz işleme ve petrol ürünlerinin pazarlanması gibi alanlarda işbirliği yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında, bilimsel ve teknik alanların yanı sıra yeni projeler konusunda ortak çalışılacağı belirtildi.