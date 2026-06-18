Gebze'den 67 Firma 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Listesinde - Son Dakika
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Gebze'den 67 Firma 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Listesinde

Gebze\'den 67 Firma \'Türkiye\'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu\' Listesinde
18.06.2026 11:51
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İSO'nun 2025 listesinde 67 Gebzeli firma yer aldı. GTO Başkanı, başarıların ülke ekonomisine katkısını vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" listesinde Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 67 firma yer aldı. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, listeye giren firmaların Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artmasına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Sanayi üretimi, ihracat, teknoloji, Ar-Ge ve istihdam alanlarında Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan Gebzeli firmalar, bölgenin sanayideki üretim üssü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Sahip olduğu organize sanayi bölgeleri, üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle öne çıkan Gebze, Türkiye'nin sanayi ve ihracat performansında stratejik bir rol üstlenmeye devam ediyor.

"Girişimcilik ruhunun ve sanayi birikiminin en güçlü temsilcileri"

Araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, listede yer alan firmaları tebrik etti. Aslantaş, "Üretim, ihracat, yatırım ve istihdam alanlarında ortaya koydukları başarılarla sadece bölgemize değil, ülkemizin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunuyorlar. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan üyelerimiz, Gebze'nin üretim gücünün, girişimcilik ruhunun ve sanayi birikiminin en güçlü temsilcileridir" dedi.

Aslantaş, Türkiye ekonomisine değer katan firmaların başarılarının artarak devam etmesini ve uluslararası pazarlarda daha güçlü yer almalarını temenni ederek, "Gebze Ticaret Odası olarak üyelerimizin üretim, ihracat ve yatırım yolculuklarında yanlarında olmaya, bölgemizin ekonomik gücünü daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gebze'den 67 Firma 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Listesinde - Son Dakika

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