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Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler - Son Dakika

Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler

26.01.2022 12:59
Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler

Son dönemde hayat pahalılığının artması nedeniyle birçok kişi tasarruf için çeşitli yollar arıyor. Bunun son örneği Kırşehir'den geldi. Kentte yaşayan vatandaşlar, soğuk hava ve kar yağışına rağmen 1 liraya ekmek alabilmek için gece 23.00'a kadar Kırşehir Belediyesi fırını önünde, gündüz de 99 liraya 5 litrelik yağ alabilmek için TMO önünde kuyruğa girdi.

Maliyet girdilerindeki artış ile birlikte Kırşehir'de yüzde 50 zam yapılan 200 gram ekmeğin fiyatı2,25 liraya çıktı. Fiyat artışının ardından vatandaşlar Kırşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerine akın etmeye başladı.

SOĞUK HAVADA GECE YARISINA KADAR SIRA BEKLEDİLER

Vatandaşlar, 1 liraya satılan ekmekten alabilmek için kar yağışı altında ve dondurucu soğukta gece saat 23.00 civarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tam kapasite çalışan Kırşehir Belediyesi fırınında günlük 12 bin ekmek üretildiği ve bunun 4 bininin doğrudan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı belirtildi.

Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğu! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler

GÜNDÜZ UCUZ YAĞ KUYRUĞU

Sözcü'de yer alan habere göre, gece ucuz ekmek için kuyrukta saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar gündüz de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 99 liraya sarılan 5 litrelik ayçiçek yağı için kurum önünde bekledi. Yaklaşık 5 bin adet ucuz yağ saatler içerisinde tükendi. 5 litrelik yağ marketlerde 109 ile 175 lira arasında satılıyor.

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Halk Ekmek, Kırşehir, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler - Son Dakika
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