Gece yarısı akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı aştı - Son Dakika
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Gece yarısı akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı aştı

01.08.2023 00:30

Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve petrol varil fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle artmaya devam ediyor. Motorine bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1,12 TL zam bekleniyor.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş kuruş arttı.

İSTANBUL'DA 36 LİRA 42 KURUŞTAN SATILACAK

Zam birlikte motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruş, Ankara'da 36 lira 9 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 7 kuruş oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Gece yarısı akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gece yarısı akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı aştı - Son Dakika
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