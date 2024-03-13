Geçen Yıl 60 Bin Mükellef 47 Milyar Liralık Vergi Matrahını Eksik Beyan Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl incelediği 60 bin 242 mükellefin, farklı vergi türlerinde 47 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini belirledi.
AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgiye göre, VDK tarafından gerçekleştirilen vergi incelemesi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 84,4 artarak 236 bin 797'a çıktı.
Ekiplerin, belirli vergi türleri ya da vergileme dönemlerine ilişkin gerçekleştirdiği sınırlı inceleme sayısı 195 bin 799 oldu. İncelemelerin 40 bin 998'ini ise birden fazla vergi dönemi ve çok sayıda vergi türüne ilişkin yürütülen tam inceleme işlemleri oluşturdu.
VDK bünyesinde yapılan vergi incelemeleri neticesinde, geçen yıl 60 bin 242 mükellefin farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 bin 721 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi.
Bu dönemde, incelenen mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) 17 milyar 452 milyon 475 bin 513 lira, kesilmesi önerilen ceza tutarı ise 37 milyar 220 milyon 156 bin 577 lira hesaplandı.
En fazla matrah farkı KDV'de
Vergi türleri itibarıyla en fazla matrah farkı katma değer vergisinde (KDV) tespit edilirken, bu vergi türündeki matrah farkı 18 milyar lirayı aştı. Kurumlar vergisinde 7,4 milyar lira, geçici kurumlar vergisinde 6,9 milyar lira ve damga vergisinde 5 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.
İncelemeler neticesinde tarhı istenilen 17,4 milyar liralık vergi tutarının yüzde 67,2'sini KDV, yüzde 10,9'unu kurumlar vergisi, yüzde 8,5'ini ÖTV ve yüzde 7,9'unu geçici kurumlar vergisi oluşturdu.
Vergi müfettişleri tarafından 2023'te yürütülen incelemelerin vergi türleri itibarıyla sonuçları şöyle (lira):
|Vergi türü
|Bulunan matrah farkı
|Tarhı istenilen vergi tutarı
|Kesilmesi önerilen ceza
|Kurumlar vergisi
|7.456.245.817
|1.894.729.841
|3.035.695.383
|Kurumlar vergisi (geçici)
|6.886.729.520
|1.379.041.870*
|2.165.438.206
|Gelir vergisi
|1.444.727.136
|421.271.629
|998.528.414
|Gelir vergisi geçici
|1.358.509.796
|135.203.566*
|186.696.949
|KDV
|18.053.888.557
|11.734.717.941
|27.876.655.143
|BSMV
|1.211.614.591
|25.737.424
|31.311.536
|ÖTV
|725.606.513
|1.478.193.813
|2.290.323.873
|Damga vergisi
|4.988.776.946
|40.675.666
|43.604.490
|Gelir vergisi stopaj
|1.573.326.902
|169.413.045
|214.478.827
|Kurumlar vergisi stopaj
|689.925.678
|74.252.857
|62.798.774
|Diğer vergiler
|2.657.724.265
|99.237.861
|314.624.982
|TOPLAM
|47.047.075.721
|17.452.475.513
|37.220.156.577
Son Dakika › Ekonomi › Geçen Yıl 60 Bin Mükellef 47 Milyar Liralık Vergi Matrahını Eksik Beyan Etti - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacaklarını söyledi. Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, nükleer enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası (İSTETO), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Her Teknisyene bir Stajyer" projesi başlatıyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Su Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin su kaynaklarında ciddi azalmalarla karşı karşıya olduğunu ve su fakiri bir ülke olmaya doğru gittiğini belirtti. Vali Elban, suyun doğru kullanımı için hükümetin eyleme geçtiğini ve il bazında da çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise toplantının suyun korunması ve entegre yönetimi amaçladığını ifade etti.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünde orman yangınlarına karşı eğitim tatbikatı düzenledi. Tatbikata Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü, işletme şefleri ve yangın işçileri katıldı. Eğitimde yangın çıkış nedenleri, müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi.
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetlemelerde trafikten men edilen ya da ruhsat eksiklikleri nedeniyle yediemin deposuna gönderilen motosikletler, sahipleri tarafından teslim alınmayınca kayıttan düşülerek Milli Emlak'a devredilerek hurdaya çıkarılıyor. Hurdaya çıkan motosikletler tırlar yardımı ile İzmir Aliağa'da bulunan Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna geri dönüşüm için gönderildi.
TCDD Genel Müdürlüğü, 15 Mart-30 Nisan'da Gebze-Adapazarı, Halkalı-Uzunköprü, Pehlivanköy-Kapıkule, Gebze-Halkalı, Arifiye-Enveriye ve Halkalı-Muratlı hat kesimleri ile gar ve istasyonlarda otla mücadele için ilaçlama yapılacağını duyurdu. İlaçlama çalışmaları sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları önemle vurgulandı.
Hendek Belediyesi Nitelikli İstihdam Merkezi bünyesinde açılan tekstil atölyesinden mezun olan ilk kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, merkezin kadınlara ve çalışma hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirtti ve merkezin yakında hizmete açılacağını duyurdu. Babaoğlu, kursiyerlere başarılar diledi ve merkezin kadın istihdamını artıracağını ve iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?