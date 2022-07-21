Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da yağışlar berekete dönüştü - Son Dakika
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Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da yağışlar berekete dönüştü

21.07.2022 10:04
Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da yağışlar berekete dönüştü

Geçen yıl yağış azlığına bağlı olağanüstü kurak bir dönem yaşayarak Türkiye'de en kurak kentleri arasında gösterilen Amasya'da kış ve ilkbahardaki yağışlar yüzleri güldürürken bu durum tahıl üretimine de olumlu yansıdı.

Geçen yıl yağış azlığına bağlı olağanüstü kurak bir dönem yaşayarak Türkiye'de en kurak kentleri arasında gösterilen Amasya'da kış ve ilkbahardaki yağışlar yüzleri güldürürken bu durum tahıl üretimine de olumlu yansıdı.

Geçen yıl Türkiye'nin en kurak 3, 4 ili arasında bulunduklarını hatırlatan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Çok şükür bu sene kar yağışı ve beraberinde gelen yağmurlarla beraber baraj ile göl doluluk oranları yüzde 90'ların üstünde. İlimizin önemli ürünlerinden buğday, ayçiçeği, mısır ve soğanda ciddi derecede verim artışı var. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Gökhöyük Tarım İşletmesinde başlayan buğday hasadına katılıp biçerdöver kullanan Vali Masatlı, "Çiftçi çocuğuyum. Tarım, hayvancılıkla uğraşan bir ailenin evladıyım. Traktörü güzel sürerim. Biçerdöverle ilgili çok fazla deneyimim yok. Ama rahatlıkla uyum sağlayıp onu da sürebilirim" diye konuştu.

"Üretmeden Türkiye'yi büyütemeyiz"

Bereketli topraklar üzerine kurulu Gökhöyük Tarım İşletmesinin hayvancılığın yanı sıra sertifikalı tohum üretiminin yapıldığı önemli merkezlerden biri olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Buğday hasadı başladı. Bu sene yaklaşık 5 bin ton sertifikalı buğday tohumu üretimi bekliyoruz. Yağışa bağlı olarak ürünlerden memnunuz. Üretmeden Türkiye'yi büyütemeyiz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Karahocagil: "Köylerimizi devamlı geziyoruz. Hepsi memnun, hepsinin yüzü gülüyor"

Hasada katılan AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil de, "Bu sene kirazla başlayan bereketli hasat buğday, mısır, ayçiçeği ve şeker pancarıyla devam edecek. Bu sene verilen fiyatlarında güzel olmasından dolayı köylümüzün yüzünün güleceğine inanıyoruz. Köylerimizi devamlı geziyoruz. Hepsi memnun, hepsinin yüzü gülüyor çok şükür" ifadelerini kullandı.

Hasat etkinliğinde AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de yer aldı. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geçen yılın en kurak kenti Amasya'da yağışlar berekete dönüştü - Son Dakika

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