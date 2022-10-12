Brent petrolün Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte yükselmesi akaryakıta zam gelmesine neden olmuştu. Buna bağlı olarak tüm dünyada akaryakıta fiyatları arttı.
Motorine geçtiğimiz hafta ardı ardına gelen zamlar sonrası araç sahipleri zamlara isyan etti. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 28,50 liradan satılmaya başladı. Bu kez motorine bir indirim geleceği öğrenildi. Buna göre; motorine 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Geçtiğimiz hafta zam üstüne zam gelen motorinden bu kez iyi haber! 2,13 liralık indirim geliyor - Son Dakika