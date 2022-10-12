Geçtiğimiz hafta zam üstüne zam gelen motorinden bu kez iyi haber! 2,13 liralık indirim geliyor - Son Dakika
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Geçtiğimiz hafta zam üstüne zam gelen motorinden bu kez iyi haber! 2,13 liralık indirim geliyor

12.10.2022 08:54

Geçtiğimiz hafta gelen art arda zamların ardından fiyatı 30 liraya dayanan motorinden bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,13 lira indirim yapılacak.

Brent petrolün Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte yükselmesi akaryakıta zam gelmesine neden olmuştu. Buna bağlı olarak tüm dünyada akaryakıta fiyatları arttı.

MOTORİNE 2,13 LİRALIK İNDİRİM GELİYOR

Motorine geçtiğimiz hafta ardı ardına gelen zamlar sonrası araç sahipleri zamlara isyan etti. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 28,50 liradan satılmaya başladı. Bu kez motorine bir indirim geleceği öğrenildi. Buna göre; motorine 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim geliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geçtiğimiz hafta zam üstüne zam gelen motorinden bu kez iyi haber! 2,13 liralık indirim geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geçtiğimiz hafta zam üstüne zam gelen motorinden bu kez iyi haber! 2,13 liralık indirim geliyor - Son Dakika
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