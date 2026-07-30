Gediz\'de Hasat Öncesi Gıda Denetimi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hasat öncesi gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetim çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Dörtdeğirmen ve Fırdan köylerinde domates üretim alanlarında hasat öncesi numune alımı gerçekleştirildi. Alınan numunelerin, bitki koruma ürünleri kalıntıları başta olmak üzere gıda güvenilirliği kriterleri açısından analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderileceği belirtildi. Yapılan çalışmalarla, tüketicilere güvenilir gıda ulaştırılması ve üretimde kalite standartlarının korunması hedefleniyor.