Gediz\'de İşsizlikle Mücadele İçin Yatırım Çağrısı

Ekonomi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, işsizlik sorununu çözmek ve yeni iş sahaları açmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesine daha fazla yatırımcı çekmek için önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, İstanbul'da faaliyet gösteren Gedizli işadamları ve sanayicileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Gediz OSB'de yapılacak yatırımların avantajları hakkında bilgi verildi. Başkan Necdet Akel, "İlçemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için buradayız. Gediz Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Biz, sanayicilerimizi ve iş adamlarımızı destekleyerek, işsizlikle mücadelede önemli bir adım atmayı hedefliyoruz" dedi.

Akel, ayrıca Gediz'in ekonomik kalkınmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişimine de katkıda bulunmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. "Yatırımların artması, sadece işsizlik sorununu değil, aynı zamanda şehrimizin ekonomik yapısını da güçlendirecek. Bizler, Gediz'i daha güzel yarınlara taşımak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Gediz OSB'ye yapılacak yatırımlarla birlikte, yerel istihdamın artması ve ekonomik kalkınmanın hızlanması bekleniyor. Bu tür ziyaretlerin ve çalışmaların devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA