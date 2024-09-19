Gediz'de İşsizlikle Mücadele İçin Yatırım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gediz'de İşsizlikle Mücadele İçin Yatırım Çağrısı

Gediz\'de İşsizlikle Mücadele İçin Yatırım Çağrısı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde işsizlik sorununu çözmek ve yeni iş sahaları açmak amacıyla Gediz Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcı çekmek için önemli adımlar atıldı. Belediye Başkanı Necdet Akel ve diğer yetkililer, Gediz OSB'nin yatırım fırsatlarını tanımlamak için İstanbul'da iş adamlarını ziyaret etti.

19.09.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, işsizlik sorununu çözmek ve yeni iş sahaları açmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesine daha fazla yatırımcı çekmek için önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, İstanbul'da faaliyet gösteren Gedizli işadamları ve sanayicileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Gediz OSB'de yapılacak yatırımların avantajları hakkında bilgi verildi. Başkan Necdet Akel, "İlçemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için buradayız. Gediz Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor. Biz, sanayicilerimizi ve iş adamlarımızı destekleyerek, işsizlikle mücadelede önemli bir adım atmayı hedefliyoruz" dedi.

Akel, ayrıca Gediz'in ekonomik kalkınmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişimine de katkıda bulunmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. "Yatırımların artması, sadece işsizlik sorununu değil, aynı zamanda şehrimizin ekonomik yapısını da güçlendirecek. Bizler, Gediz'i daha güzel yarınlara taşımak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Gediz OSB'ye yapılacak yatırımlarla birlikte, yerel istihdamın artması ve ekonomik kalkınmanın hızlanması bekleniyor. Bu tür ziyaretlerin ve çalışmaların devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Yönetim, Necdet Akel, İstanbul, Ekonomi, Gediz, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gediz'de İşsizlikle Mücadele İçin Yatırım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:33:14. #1.11#
SON DAKİKA: Gediz'de İşsizlikle Mücadele İçin Yatırım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement