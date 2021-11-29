"Gediz güveci"nin coğrafi işaret tescili yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesine özgü, erkeç etinden yapılan "Gediz güveci" coğrafi işaretle koruma altına alındı.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine, atalarından miras kalan eşsiz lezzete sahip Gediz güvecini nesilden nesile aktarmak istediklerini söyledi.

Yerel ve kültürel değerlerin korunması için projeler hazırladıklarını belirten Akçadurak, şöyle konuştu:

"Yöresel ürünlerin geleneksellik ve kalite bakımından değerlendirilmesi sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Gediz güvecimiz coğrafi işaret almaya hak kazandı. Gediz Belediyesinin girişimleri sonucunda bu belgeyi almanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu belgeyle Gediz güveci yasal koruma altına alınmıştır."

Akçadurak, Gediz'de ilk coğrafi işaretli ürünün güveç olduğunu sözlerine ekledi.