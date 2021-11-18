GEKA ve Bakanlık yetkililerinden Söke'nin Lisanslı Depo Arazisi'nde saha incelemesi

Aydın'ın Söke ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan lisanslı depoculuk projesi ile ilgili olarak Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri bölgede saha incelemesinde bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde hayata geçecek olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. projesinin tamamlanması adına maddi destek sağlayan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri proje ayrıntılarını görüşmek üzere Söke Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Ekibi Borsa Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu ve Genel Sekreter Hülya Erman Aydoğan karşıladı. Gerçekleştirilen toplantıda proje ayrıntıları, işleyişi, iş planı, inşaat faaliyetleri vb. konular için ön görüşmeler yapıldı.

Sonrasında Kalkınma Ajansları ve Bakanlık yetkililerinden oluşan heyet; Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. nin kurulacağı, Argavlı Mahallesi 141 ada 2 parselde yer alan 73 bin 858 m2'lik arazide saha incelemesi yaptı. Depo alanını yerinde inceleyen heyete Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu tarafından, arazi ve inşaat faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. - AYDIN