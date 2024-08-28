GEKA Yönetim Kurulu Muğla\'da toplandı

Ekonomi

Güney Ege Kalkınma Ajansının 162'nci Yönetim Kurulu toplantısı GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un Başkanlığında Muğla'da gerçekleştirildi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun öncelikle, GEKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin Aydın Valiliği'nden Denizli Valiliği'ne geçmesi vesilesiyle, bir önceki dönem başkanı Aydın Valisi Yakup Canpolat'a bir yıllık süre zarfındaki başarılı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Vali Ömer Faruk Coşkun ayrıca, 2 Ağustos itibarıyla Ajansın Genel Sekreterlik görevine atanan Ümit Gülyağı'na yeni görevinde başarılar dileyerek bölgesel kalkınma açısından önem arz edecek başarılı projelere imza atmasını temenni ettiğini dile getirdi. Görevden ayrılan Ajansın eski Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'a ise gerçekleştirdiği değerli çalışmalar için Yönetim Kurulu adına teşekkürlerini iletti.

Toplantıda, son toplantıdan bu yana gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilerek önümüzdeki dönem için planlanan faaliyetler Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi. Ajansın 2024 yılına ait 6 aylık birim ara faaliyet raporlarının gözden geçirildiği toplantıda ayrıca, 2025 yılı Çalışma Programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi verildi.

Ajansın destek programlarının tasarlanmasından yürütülmesine ve izlenmesine kadar tüm süreçleri yönettiğini ifade eden Vali Coşkun, Güdümlü Proje, Üreten Şehirler Programı, SOGEP, SOGEP Anadoludakiler, Fizibilite Desteği, Teknik Destek Programları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Toplantıya Aydın Valisi Yakup Canpolat, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ve Ajans yetkilileri katıldı. - MUĞLA