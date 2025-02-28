Geleceğe Hazır Kariyerler Paneli

Ekonomi

Girişimci ve Yöneticiler Derneği ile İstanbul Beykent Üniversitesi "Geleceğe Hazır Kariyerler" panelini gerçekleştirdi.

İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Merkezinin ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve iş dünyasının liderlerini yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren Girişimci ve Yöneticiler Derneğinin ev sahipliğinde, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla 'Geleceğe Hazır Kariyerler' panelinin ilki düzenlendi.

Akademisyenler, iş insanları ve girişimcilerin katıldığı etkinlikte, girişimciliğin geleceği ve teknolojinin iş dünyasına etkisi tartışıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, girişimcilik ve inovasyonun kariyer gelişimindeki önemine dikkati çekerek, bu etkinlikle gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanındaki yolculuklarını şekillendirmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir ise girişimciliğin ekonomik büyüme ve istihdam yaratmada kritik bir rol oynadığını belirtti.

Taşdemir, "Ülkemizin global rekabette daha güçlü bir konum alması için girişimciliği ve inovasyonu merkezimize alıyoruz. Gençlerimiz, bu alanda cesur adımlar atarak sadece kendi kariyerlerini değil, ülkemizin geleceğini de inşa edecekler." dedi.