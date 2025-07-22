Geleceğin Kadın Liderleri Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Geleceğin Kadın Liderleri Programı Başvuruları Başladı

22.07.2025 12:21
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Sanofi ve KAGİDER işbirliğiyle 15. GKL Programı'na başvurular 31 Ağustos'a kadar açık.

Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Geleceğin Kadın Liderleri Programı"nın (GKL) 15. dönem başvuruları başladı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, 2010'dan bu yana sürdürülen program, 15. yılında 100 genç kadının daha liderlik yolculuğunda destek sağlayacak.

Bugüne kadar 1850 genç kadının mezun olduğu program, kadınların iş dünyasına katılımını artırmayı, genç kadınların toplumsal ve profesyonel yaşamda daha güçlü, özgüvenli ve görünür bireyler olmalarını sağlamayı hedefliyor.

Katılımcılar, programla birlikte iş yaşamına hazırlık sürecinde ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve ağlara erişerek istihdamda daha eşit bir yer edinme fırsatını yakalıyor.

Üniversitelerden 2025'te mezun olan ya da 2026'da mezun olacak, tercihen burslu öğrenim görmüş, staj veya yarı zamanlı iş deneyimi bulunan, sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılmış, gelişime açık ve yüksek kariyer hedefi olan genç kadınlar, 31 Ağustos'a kadar programın internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yeni dönem kapsamında seçilecek 100 genç kadın, 6-7 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek yüz yüze eğitim programına katılarak "Geleceğin Kadın Liderleri" mezun ağına dahil olacak.

Mezunların yüzde 22'si üst düzey yönetici pozisyonlarında

Programda katılımcılar, teknoloji, proje yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilirlik gibi konularda eğitim alırken, hikaye anlatıcılığı ve ilişki tasarımı gibi kişisel gelişim alanlarında da kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Eğitim süreci sonunda sertifika alan genç kadınlar, geniş ve birbirini destekleyen bir mezun ağına katılacak ve her yıl düzenlenen "GKL İlham Buluşmaları"nda ilham veren hikayelerini, Türkiye'nin alanının öncü isimleriyle birlikte sahneden paylaşma şansı yakalayacak.

Kararlılıkla 15 yıldır sürdürülen programın bugüne kadarki mezunlarının yüzde 92'si aktif iş hayatında yer alırken, yüzde 22'si üst düzey yönetici pozisyonlarına ulaşmış durumda. Mezunların yüzde 6'sı da kendi işini kurarak girişimci oldu. Programın toplumsal etkisini ölçen Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) raporu ise her 1 birimlik yatırımın topluma 6 katına ulaşan bir değerinde geri dönüş sağladığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geleceğin Kadın Liderleri Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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