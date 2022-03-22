Geleceğin mühendislerine BMF'de yalın üretim eğitimi - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika (BMF), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğiyle 'Uygulamalı Yalın Üretim Teknikleri' eğitimi gerçekleştirdi.

Bursa Model Fabrika'nın, Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği eğitimler yaklaşık 4 hafta sürdü. 19 öğrenci merkezde 19 ayrı modül hakkında detaylı bilgiler aldı. Eğitim programının sertifika töreni ise Bursa Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programa, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel'in yanı sıra akademisyen ve yöneticiler ile öğrenciler katıldı.

Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel, BMF'nin yalın şirket organizasyonunu ve kültürünü benimsetmek, işletmelerin üretim aşamalarındaki verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlandığını kaydeden Aksel, "Bursa Model Fabrika, yıl içerisinde pek çok uygulama ve teorik eğitime ev sahipliği yapıyor. Geleceğin mühendislerine, geleceğin teknoloji eğitimlerini vermiş olmaktan, gençlerimizi iş hayatına hazırlamaktan oldukça memnunuz. Bu eğitimlerin Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde artarak devam edeceğine inancımız tamdır" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Candan Uçkun, Bursa Model Fabrika'da yalın üretim eğitimi aldıklarını belirterek, "Gördüğümüz içerikler ilerde endüstri mühendisliği yaparken, üretim planlamada çalışırken büyük faydalar sağlayacak. Burada 5S, FMEA, SMED gibi çalışmaların burada uygulamalı hallerini gördük. Gördüğümüz teorik bilgileri gerçek bir fabrikada görerek pekiştirdik. BMF'nin bizlere vizyon kattığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Melike Çelik, merkezde aldığı eğitim ile mesleğini daha fazla benimsediğini belirterek, Bursa Model Fabrika ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Makine Mühendisi son sınıf öğrencisi Gürsel Gülseçen ise BMF'deki eğitimin kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti. - BURSA