Geleceğin mühendislerine BMF'de yalın üretim eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Geleceğin mühendislerine BMF'de yalın üretim eğitimi

22.03.2022 15:01
Geleceğin mühendislerine BMF'de yalın üretim eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika (BMF), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğiyle 'Uygulamalı Yalın Üretim Teknikleri' eğitimi gerçekleştirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Bursa Model Fabrika (BMF), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) işbirliğiyle 'Uygulamalı Yalın Üretim Teknikleri' eğitimi gerçekleştirdi.

Bursa Model Fabrika'nın, Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği eğitimler yaklaşık 4 hafta sürdü. 19 öğrenci merkezde 19 ayrı modül hakkında detaylı bilgiler aldı. Eğitim programının sertifika töreni ise Bursa Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Programa, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aytaç Yıldız, Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel'in yanı sıra akademisyen ve yöneticiler ile öğrenciler katıldı.

Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel, BMF'nin yalın şirket organizasyonunu ve kültürünü benimsetmek, işletmelerin üretim aşamalarındaki verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlandığını kaydeden Aksel, "Bursa Model Fabrika, yıl içerisinde pek çok uygulama ve teorik eğitime ev sahipliği yapıyor. Geleceğin mühendislerine, geleceğin teknoloji eğitimlerini vermiş olmaktan, gençlerimizi iş hayatına hazırlamaktan oldukça memnunuz. Bu eğitimlerin Bursa Teknik Üniversitesi işbirliğinde artarak devam edeceğine inancımız tamdır" dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Candan Uçkun, Bursa Model Fabrika'da yalın üretim eğitimi aldıklarını belirterek, "Gördüğümüz içerikler ilerde endüstri mühendisliği yaparken, üretim planlamada çalışırken büyük faydalar sağlayacak. Burada 5S, FMEA, SMED gibi çalışmaların burada uygulamalı hallerini gördük. Gördüğümüz teorik bilgileri gerçek bir fabrikada görerek pekiştirdik. BMF'nin bizlere vizyon kattığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Endüstri Mühendisliği Öğrencisi Melike Çelik, merkezde aldığı eğitim ile mesleğini daha fazla benimsediğini belirterek, Bursa Model Fabrika ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Makine Mühendisi son sınıf öğrencisi Gürsel Gülseçen ise BMF'deki eğitimin kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti. - BURSA

Geleceğin mühendislerine BMF'de yalın üretim eğitimi

YORUMLAR
500
Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı Bursa'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 1 kişi tutuklandı Son dakika haberi! Bursa'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı Son dakika haberi! Bursa'da nakliye dolandırıcılığı operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Amelia Hamlin, Fabrika, Bursa, Yalın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Geleceğin mühendislerine BMF'de yalın üretim eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:53 Baykar Teknoloji: Kripto para gibi bir girişimimiz bulunmuyor
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:09:28. #1.11#
SON DAKİKA: Geleceğin mühendislerine BMF'de yalın üretim eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement