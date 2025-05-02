Gelecek Köprüsü Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gelecek Köprüsü Kütüphanesi Açıldı

Biruni Üniversitesi öğrencileri, Diyarbakır'da eğitimde fırsat eşitliği için kütüphane açtı.

02.05.2025 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2'inci sınıf öğrencileri Diyarbakır'da "Gelecek Köprüsü Kütüphanesi" açtı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilerin başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gelecek Köprüsü Kütüphanesi, Diyarbakır'ın Sırımkesen Köyü'nde açıldı.

Açılış törenine okul öğrencileri, öğretmenler ve Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan katıldı.

Biruni Üniversitesi öğrencileri, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, öğrencilere bilgiye erişim imkanı sunmak için kütüphane kurma kararı aldı. Öğrenciler, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında başladıkları fikirlerini büyüterek sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

Projeye gereken maddi desteği sağlamak amacıyla kermes düzenleyen öğrenciler, elde ettikleri gelirle kütüphanenin kurulması için gerekli kitaplık, masalar ve diğer kütüphane malzemelerini temin ettiler.

Açıklamada kütüphanenin açılış törenindeki görüşlerine yer verilen, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, kütüphanenin açılışını gerçekleştiren öğrencileri tebrik eti.

Öğrencilerin Sosyal Sorumluluk projelerinde yer almaya devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önünüzde daha uzun yollar var. Bu kütüphaneyi buraya kazandırdığınız ve bizleri de davet ederek açılışı birlikte yapma fırsatı sundunuz. Çınar'lı kardeşlerimize sunduğunuz katkılar için şahsım ve milletim adına teşekkür ederim. İyi ki varsınız, böyle güzel öğrencileri yetiştirdiğimizi gördükçe Biruni Üniversitesi özelinde de, genelde de Türkiye Cumhuriyeti'nin sırtı yere gelmez. Bu vesileyle sizleri yetiştiren ailelerinize de öğretim üyelerinize de çok çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Diyarbakır, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gelecek Köprüsü Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 19:53:22. #7.11#
SON DAKİKA: Gelecek Köprüsü Kütüphanesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.