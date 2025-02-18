Gelecek Riskleri Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Gelecek Riskleri Raporu Yayınlandı

İklim değişikliği, jeopolitik istikrarsızlık ve siber güvenlik 2025'in en büyük riskleri arasında.

18.02.2025 12:46
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AXA Grubu tarafından hazırlanan Gelecek Riskleri Raporu'nun 11'incisi yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 50 ülkeden 3 bini aşkın uzman ve 20 binin üzerinde bireyin katılımıyla hazırlanan rapor, çoklu krizlerin etkisi altındaki küresel risk ortamını mercek altına aldı.

Raporda, Avrupa, Amerika, Afrika ile Asya Pasifik ve Orta Doğu'nun risk sıralamasında, iklim değişikliği, jeopolitik istikrarsızlık, siber güvenlik riskleri, yapay zeka ve büyük veri ile ilgili risklerin üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

İklim değişikliğinin, üst üste üçüncü kez uzmanlar ve halk tarafından dünyanın en büyük riski olarak tanımlandığı raporda, katılımcıların yüzde 63'ünün bu tehdidi ilk sırada değerlendirdiği, halkın yüzde 45'inin de iklim değişikliğini en önemli küresel risk olarak gördüğü aktarıldı.

Raporda, jeopolitik istikrarsızlık ve siber güvenlik riskleri ikinci ve üçüncü sırayı alırken, bu tehditlerin artışında Orta Doğu'daki krizin, Ukrayna'daki savaşın ve küresel düzeyde artan gerginliklerle korumacı politikaların etkili olduğu kaydedildi.

Yapay zeka teknolojilerinin potansiyel risklerine de dikkati çeken raporda, büyük ölçekli tedarikçilere artan bağımlılık ve jeopolitik belirsizliklerin bu endişeleri artırdığı belirtildi. Raporda, toplumsal gerginliklerin ekonomik eşitsizliklerden beslendiğine ve bu durumun yeni güvenlik tehditlerine yol açtığına işaret edildi.

"Güneş fırtınaları, 2025'te gündemde sıkça yer alabilecek bir diğer önemli konu"

Raporda, güneş fırtınalarının, 2025'te gündemde sıkça yer alabilecek bir diğer önemli konu olarak dikkat çektiği belirtildi. Uzay ve gezegen kaynaklı risklerin giderek daha fazla endişe kaynağı olduğu aktarılan raporda, güneş fırtınalarının yıkıcı etkilerinin elektrik şebekeleri, iletişim sistemleri ve navigasyon altyapıları için ciddi tehdit oluşturabileceği kaydedildi.

Kadınların, sağlıkla ilgili riskleri diğer risklere kıyasla daha fazla önceliklendirdiği vurgulanan raporda, teknolojik risklerin "yeni pandemi" olarak tanımlandığı, yapay zekanın yanlış bilgi yayılmasını artırabileceği ancak bu tehdide karşı da kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu ifade edildi.

Raporda, ekolojik dönüşüm için gereken kaynaklar üzerinde yaşlanan nüfusun maliyetinin baskı oluşturduğu ve bu durumun sürdürülebilirlik için yeni zorluklar doğurabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Son Dakika

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