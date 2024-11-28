Gelendost'ta 504 Ton Kültür Mantarı Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Gelendost'ta 504 Ton Kültür Mantarı Üretimi

Gelendost\'ta 504 Ton Kültür Mantarı Üretimi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Tarım Bakanlığı desteğiyle yılda 504 ton kültür mantarı üretiliyor.

28.11.2024 13:45
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde, 6 bin metrekarelik alanda yıllık 504 ton kültür mantarı üretiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle 2021'de kurulan tesisler, üretimi artırırken, İlçe Tarım Müdürlüğü bilgilendirme çalışmalarıyla destek sağlıyor.

Isparta'nın Gelendost ilçesi, kültür mantarı üretiminde dikkat çekiyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen son saha ziyareti, ilçedeki mantar üretim potansiyelini ortaya koydu.

98 metrekarelik alanda 4 bin 500 kilogram kültür mantarı yetişiyor

Gelendost ilçe merkezindeki bir mantar üreticisi, modern üretim tesisleriyle dikkat çekiyor. Toplamda 8 çadırdan oluşan mantarhanede her bir çadırda 12 adet ranza bulunuyor. Bu sistem sayesinde 98 metrekarelik her bir çadırdan üretim dönemlerinde 4.500 kilogram kültür mantarı elde ediliyor.

Yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor

Üreticinin bu başarılı girişimi, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" alt tedbiri kapsamında sağlanan destekle hayata geçirildi. İlçede mantar üretiminin hızla artmasını sağlayan bu destekler, yerel ekonomiye de büyük katkı sağlıyor.

6 bin metrekarelik alanda 504 ton mantar üretimi

Gelendost genelinde Yaka, Merkez, Yeşilköy ve Hacılar köylerinde toplam 6 bin metrekare alanda kültür mantarı yetiştiriciliği yapılıyor. Yıllık 504 tonluk üretim kapasitesine sahip olan bu tesisler, Gelendost'u kültür mantarı üretiminde bölgenin lideri haline getiriyor.

Bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilere yönelik hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sayesinde bölgedeki üretimin kalitesi ve verimi her geçen gün daha da arttığı belirtiliyor. Gelendost'ta hızla büyüyen kültür mantarı üretimi, tarımsal çeşitliliğin artırılması ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi adına önemli bir örnek teşkil ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gelendost'ta 504 Ton Kültür Mantarı Üretimi - Son Dakika

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