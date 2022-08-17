Beko'dan Aeroflow teknolojisi ile buzdolaplarında yeni nesil soğutma sistemi - Son Dakika
Üye Girişi

Beko'dan Aeroflow teknolojisi ile buzdolaplarında yeni nesil soğutma sistemi

17.08.2022 11:16
Beko'dan Aeroflow teknolojisi ile buzdolaplarında yeni nesil soğutma sistemi

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle tüketicilerin hayatını kolaylaştıran Beko, yeni nesil no-frost soğutma sistemi Aeroflow ile tazeliği tüm buzdolabına yayarak yiyeceklerin yüzde 30'a kadar daha taze kalmasını sağlıyor.

Geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle tüketicilerin hayatını kolaylaştıran Beko, yeni nesil no-frost soğutma sistemi Aeroflow ile tazeliği tüm buzdolabına yayarak yiyeceklerin yüzde 30'a kadar daha taze kalmasını sağlıyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, Beko, iyi ve sağlıklı yaşam vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yeni Aeroflow soğutma teknolojisi ile tazeliği tüm buzdolabına yayarak hem gıdaları hem de tüketicinin cebini koruyor.

Yeni Aeroflow teknolojisine sahip buzdolapları, rafların üzerine doğrudan üfleme yapmadan etkin bir hava dağılımı yapıyor ve yiyeceklerin yüzde 30'a kadar daha uzun taze kalmasını sağlıyor.

Farklı hacimlerde ihtiyaca uygun alternatiflerle satışa sunulan Aeroflow teknolojisi 78 cm ve 83 cm genişlikteki, 550 litre ve üzeri geniş hacimli, dolapların yanı sıra 70 cm ve 60 cm genişlikteki buzdolaplarında da satışa sunuluyor. Aeroflow yeni nesil soğutma sistemli buzdolapları, yiyecekler üzerinde yüzde 20 oranında daha az ağırlık kaybına uğramasını sağlayarak gıdaların nem içeriğini, rengini ve dokusunu koruyor.

Beko yeni teknolojisinin yanı sıra hesaplı kampanyasıyla da tüketicilerinin yüzünü güldürüyor. Ağustos ayının sonuna kadar 550 litre ve üzeri geniş hacim Beko buzdolabı alanlara Beko Mini Keyf Türk kahvesi makinesini hediye ediyor.

YORUMLAR
500
Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için 'kira desteği' açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için 'kira desteği' açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beko'dan Aeroflow teknolojisi ile buzdolaplarında yeni nesil soğutma sistemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:13 Polisi harekete geçiren olay! Kocasını toprağa gömerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Beko'dan Aeroflow teknolojisi ile buzdolaplarında yeni nesil soğutma sistemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement