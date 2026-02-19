Genç Arıcının Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Arıcının Başarısı

Genç Arıcının Başarısı
19.02.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Latife Gül Kaplan, destekle kovan sayısını artırarak bal üretimini 470 kovana çıkardı.

Adana'da baba mesleği arıcılığa gönül veren 21 yaşındaki Latife Gül Kaplan, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden aldığı destekle kovan sayısını 250'den 470'e çıkarıp bal üretimini artırdı.

Kozan ilçesinde arıcılık yapan babası Hıdır Kaplan'a çocukluğundan itibaren yardım eden Latife Gül Kaplan, eğitimini sürdürüp geçen yıl Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma Programı'ndan mezun oldu.

Üniversitede öğrendiklerini baba mesleğinde değerlendirmek isteyen Kaplan, birikimiyle 250 kovan alıp Yüreğir ilçesi Belören mevkisindeki arazide çiçek balı üretimine başladı.

Kaplan, üretim kapasitesini artırmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yönlendirmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne başvurdu.

Proje kapsamında 220 kovan verilen genç arıcıya, bal sağım ve polen ayıklama makineleri, arı dinlendirme kazanı ve elektrikli çit sistemi hibe edildi.

Yılda ortalama 5 ton bal hasat eden Kaplan, devlet desteğiyle 470 kovana ulaşmasıyla üretimine polen, bal mumu, propolis ve arı sütünü ekledi.

"Birlikten kuvvet doğdu"

Latife Gül Kaplan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren emek verdiği baba mesleğini yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Babasının ilk öğretmeni olduğunu dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Babamın iş yükünü hafifletmeyi planlamıştım ama işin içine girince planlarım değişti. Mesleğin içine girince daha da ilerleyebileceğimi öğrendim. Kendi kovanlarıma sahip olmak istiyordum çok şükür buna ulaştım. Babam emeğim ve çabamı görünce destek oldu, kendi arılarından verdi. Böylece kovanlarımız arttı, birlikten kuvvet doğdu."

Kaplan, projeden aldığı hibeyle artırdığı kovan sayısını üretimden gelecek kazançla 1000'e ulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Ürünlerini çeşitli kooperatif ve firmalara sattığını ifade eden Kaplan, "Adım adım ilmek ilmek dokuyarak ilerliyoruz. Sürecin tüm kısımlarını takip ederek kendi markamızı oluşturacağız. Hedeflerimize düzgün şekilde ulaşmak için planlamalarımızı yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Adana, Baba, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Arıcının Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:16
Icardi’nin kardeşinden Wanda Nara’ya sürpriz ziyaret
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret
13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:58
DEM’li Meral Danış Beştaş’ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:44
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:45:04. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Arıcının Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.