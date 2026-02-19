Genç Arıcının Başarısı

Adana'da baba mesleği arıcılığa gönül veren 21 yaşındaki Latife Gül Kaplan, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden aldığı destekle kovan sayısını 250'den 470'e çıkarıp bal üretimini artırdı.

Kozan ilçesinde arıcılık yapan babası Hıdır Kaplan'a çocukluğundan itibaren yardım eden Latife Gül Kaplan, eğitimini sürdürüp geçen yıl Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma Programı'ndan mezun oldu.

Üniversitede öğrendiklerini baba mesleğinde değerlendirmek isteyen Kaplan, birikimiyle 250 kovan alıp Yüreğir ilçesi Belören mevkisindeki arazide çiçek balı üretimine başladı.

Kaplan, üretim kapasitesini artırmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yönlendirmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne başvurdu.

Proje kapsamında 220 kovan verilen genç arıcıya, bal sağım ve polen ayıklama makineleri, arı dinlendirme kazanı ve elektrikli çit sistemi hibe edildi.

Yılda ortalama 5 ton bal hasat eden Kaplan, devlet desteğiyle 470 kovana ulaşmasıyla üretimine polen, bal mumu, propolis ve arı sütünü ekledi.

"Birlikten kuvvet doğdu"

Latife Gül Kaplan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren emek verdiği baba mesleğini yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Babasının ilk öğretmeni olduğunu dile getiren Kaplan, şöyle konuştu:

"Babamın iş yükünü hafifletmeyi planlamıştım ama işin içine girince planlarım değişti. Mesleğin içine girince daha da ilerleyebileceğimi öğrendim. Kendi kovanlarıma sahip olmak istiyordum çok şükür buna ulaştım. Babam emeğim ve çabamı görünce destek oldu, kendi arılarından verdi. Böylece kovanlarımız arttı, birlikten kuvvet doğdu."

Kaplan, projeden aldığı hibeyle artırdığı kovan sayısını üretimden gelecek kazançla 1000'e ulaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Ürünlerini çeşitli kooperatif ve firmalara sattığını ifade eden Kaplan, "Adım adım ilmek ilmek dokuyarak ilerliyoruz. Sürecin tüm kısımlarını takip ederek kendi markamızı oluşturacağız. Hedeflerimize düzgün şekilde ulaşmak için planlamalarımızı yapıyoruz." dedi.