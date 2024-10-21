Genç Gaziantep Kart Uygulaması, Öğrencilere Yüzde 10 İndirim Sunuyor

Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Genç Gaziantep Kart Uygulaması, bugüne kadar 200 bini aşkın öğrencinin yararlandığı 22 ücretsiz biniş hakkına ek olarak, yeni eğitim-öğretim döneminde yüzde 10 indirim desteği de sunmaya başladı. Bu indirimden hem öğrenciler hem de öğretmenler, okulun ilk gününden itibaren faydalanabiliyor.

Uygulama kapsamında, Gaziantep'te ikamet eden ve üniversite öğrencisi olan gençlere verilen 22 ücretsiz biniş hakkı, bugüne kadar 200 bin 323 kişi tarafından kullanıldı. Bu sayede toplu ulaşım, öğrenciler için daha ekonomik hale gelirken, verilen destek gençlerin hem eğitim hem de sosyal hayatına önemli katkılar sağlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu ücretsiz biniş hakkına ek olarak sundukları yüzde 10 indirim fırsatıyla, toplu taşımanın öğrenci ve öğretmenler arasında yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle geçerli olan bu fırsat, eğitim camiasının ulaşım yükünü hafifletiyor.

Genç Gaziantep Uygulaması, yalnızca ulaşım kolaylığı sağlamıyor, aynı zamanda gençlerin ilgisini çeken çeşitli ödüller ve fırsatlar da sunuyor. Elmas sıralamaları ile düzenlenen kampanyalar sayesinde gençler, dizüstü bilgisayar, PlayStation, cep telefonu gibi değerli ödüller kazanma şansı elde ediyor. Ayrıca ücretsiz maç biletleri, internet paketleri ve spor ekipmanları gibi hediyeler, uygulamayı cazip kılan diğer avantajlar arasında yer alıyor.

Şu ana kadar 200 bin 323 kişinin kayıtlı olduğu Genç Gaziantep Uygulaması kentteki gençlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik etkili bir platform haline geldi. - GAZİANTEP