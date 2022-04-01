Genç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyor - Son Dakika
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Genç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyor

01.04.2022 11:18
Genç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyor

İzmir'de 2 yıl önce karavan üretimi için kurulan firma, Avrupa'ya ihracat yapıyor.

İzmir'de 2 yıl önce karavan üretimi için kurulan firma, Avrupa'ya ihracat yapıyor.

Dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını, tatil tercihlerinin de değişmesine yol açtı. İzole bir ortamda tatil yapmak isteyen pek çok kişinin tercihi ise karavan oldu.

Türkiye'de karavan üreten firma sayısı bu süreçte 280'i buldu. Pamukkale Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden önceki yıl mezun olan Ömür Burak Çelik (26) de karavan üretmek için 2 yıl kadar önce İzmir'in Menderes ilçesinde şirket kurdu.

20 çalışanı bulunan firma bu zamana kadar Almanya ve Hollanda'ya 18 karavan sattı.

Ömür Burak Çelik, AA muhabirine, pek çok insanın artık "mobil" hayatı benimsediğini söyledi.

Amaçlarının Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır deneyimlenen karavan kültürünü sentezleyerek, ergonomik, işlevsel ve şık tasarımlarla kullanıcıya ulaşmak olduğunu belirten Çelik, "Çocukluğumdan beri doğanın içinden gelen biri olarak kullanıcı gözüyle bu çalışmayı hayata geçirdim. Deneyimler her zaman teoriden daha faydalı oldu bu kararı verirken. Düşüncede çok keyifli olan karavan iş kavramı olarak oldukça zahmetli bir süreç. Gün geçtikçe yenilenen bu kültürü en iyi haliyle kullanıcıya sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Çelik, deneyimli ekip arkadaşlarıyla hedeflerinin Avrupa pazarı olduğunu vurgulayarak, "Motokaravanları ortalama 40 gün içinde, çekme karavanları ise 10 günde sıfırdan üretip teslimini yapıyoruz. Firmada üretim sürekli devam ediyor. Yurt içinden ve dışından yoğun talep var. Bu talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

"Avrupa'ya karavan üretimi için yola çıktık"

Firmanın satış müdürü Fatih Dokumacı da karavan kültürünün Avrupa'da 70'li yıllarda geliştiğini, Türkiye'de ise bu araçların salgınla birlikte ilgi görmeye başladığını ifade etti.

Türkiye'de daha çok çekme karavanın tercih edildiğini belirten Dokumacı, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarı içinde çoğunlukla talep doğrultusunda çekme karavan üretiyoruz. Özellikle Ukrayna'daki savaştan sonra Avrupa'dan ciddi anlamda karavan siparişi almaya başladık. Şimdiye kadar Hollanda ve Almanya'ya sipariş üzerine motokaravan sattık. Tatil sezonuyla birlikte hem motokaravan hem de çekme karavana talep daha da artacaktır."

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İhracat, Türkiye, Tatil, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimci, İzmir'de kurduğu atölyeden Avrupa'ya karavan gönderiyor - Son Dakika


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