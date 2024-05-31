Genç Girişimciler ve Kadın Müteşebbisler, Türkiye\'nin Ekonomik Potansiyelini ve Dayanıklılığını Vurguladı

Ekonomi

Genç girişimciler ve kadın müteşebbisler, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 5,7'lik büyümenin ülkenin ekonomik potansiyelini ve dayanıklılığını yansıttığını belirtti.

Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Gözde Diker, AA muhabirine, büyüme oranının, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığını ve güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Diker, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için ekonomik reformların yapılması, inovasyonun teşvik edilip girişimcilere desteğin sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Elde edilen büyümeye girişimcilerin ve iş insanlarının azmi ve çabalarının etkisine işaret eden Diker, şöyle dedi:

"Kovid-19 sonrası ekonomide yaşanan dalgalanmalar, etrafımızdaki savaşlar ve bunun yansımaları hepimizi derinden etkiledi. Ancak bu zorluklara rağmen elde ettiğimiz bu sonuçlar, birbirimize destek olarak ve sektörler arası işbirliği yaparak ülke ekonomimizin refah seviyesine ulaşabileceğini göstermektedir. Her bireyin bu konuda katkı sağlaması büyük önem taşımaktadır."

"Sektör bazında büyümede çeşitlilik sağlanması gerekiyor"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, ilk çeyrekte kaydedilen büyümenin, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ve dönüşüm kabiliyetini yansıttığına işaret etti.

İnşaat sektörünün büyümeye verdiği yüksek katkıya dikkati çeken Allıoğlu, bu katkının Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve yeniden yapılanma çabalarının ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Allıoğlu, deprem bölgesindeki faaliyetler ve hızlanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla inşaat sektöründe yaşanan yüzde 11,1'lik artışın sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda çevresel ve sosyal açıdan da sürdürülebilir bir kalkınmanın parçası olarak görülmesi gerektiğini bildirdi.

Hane halkı harcamalarındaki yüzde 7,3'lük artışın iç tüketimdeki güçlü eğilimin işareti olduğunu belirten Allıoğlu, "Bu da Türkiye'nin ekonomik büyümesinin sadece dış faktörlere değil aynı zamanda iç talep ve tüketim gücüne dayalı sağlam bir temele oturduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Allıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı için sektör bazında büyümede çeşitlilik sağlanması gerekiyor. Dernek olarak Türkiye'nin ekonomik dönüşümüne ve kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin desteklenmesini ve genç girişimcilerin bu süreçte önemli rol oynamasını destekliyoruz. Türkiye'nin ekonomik geleceği, genç ve dinamik girişimcilerin öncülüğünde daha da parlak olacaktır."

"Veriler, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını gösteriyor"

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Ankara Şube Başkanı Aykut Çakmaklı da verilerin, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ve dayanıklılığını gösterdiğini söyledi.

Büyümenin sürdürülebilirliğinin ve kapsayıcılığının devam etmesi için istihdamın artırılması gerektiğini belirten Çakmaklı, gelir adaletinin sağlanması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda adımlar atılmasının da önemli olduğunu dile getirdi.

Çakmaklı, iş dünyası ve yatırımcılara daha fazla güven ve istikrar ortamı sağlayacak reformların hızla uygulamaya konulmasını desteklediklerini vurgulayarak, "Ülkemizin ekonomik büyümesini ve refahını artırmak için her kesimin işbirliği içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ekonomik geleceğine olan güvenimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.