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Genç girişimcilerin projeleri ödüllendirilecek - Son Dakika

Genç girişimcilerin projeleri ödüllendirilecek

25.12.2021 13:26
Genç girişimcilerin projeleri ödüllendirilecek

Gürsu Belediyesi, genç beyinlerin ürettiği projeleri ödüllendiriyor.

Gürsu Belediyesi, genç beyinlerin ürettiği projeleri ödüllendiriyor.

Gençlerin ve genç girişimcilerin desteklenmesi amacıyla, "Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler" Projesi'ni hayata geçiren Gürsu Belediyesi, sona gelinen proje çalışmalarının finalinde düzenlenecek yarışmayla genç beyinlerin ürettiği projeleri ödüllendirecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Hibe Programı kapsamında, Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği ile Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bursa Girişimci Gençlik Ofisi'nin koordinasyonuyla, gençlerin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirerek ülkemizin dijital değişim ve dönüşüm sürecine katkı sağlanması, yetenekli gençlerin keşfedilerek yenilikçi ve yüksek katma değerli iş fikirlerinin ülke ekonomisine kazandırılması yönünde çalışmalar yapıldı.

"Sahip oldukları ışığa sonsuz inandığımız gençlerimizin, dünya çapında vizyon geliştirmeleri, çağın gelişimlerine uyum sağlamaları, tüm dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim düzeyine ulaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimizin üretecekleri projelerle ülkemizin kalkınmasında üstlenecekleri görevlerde biraz olsun katkımız olacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Onların gelecekle ilgili çizecekleri yolda bir ışık yakabilirsek ne mutlu bizlere. Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde, genç girişimcilerin, Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerine önderlik etmek amacıyla, gençlerimiz için çıktığımız bu yolda bizim yanımızda olarak iş birliği yapan tüm kurum ve kuruluşlara da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Proje kapsamında; Tanıtım ve farkındalık çalışmaları, Girişimci Ekosistemi başlangıç eğitim programı, "Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Yenilikçi Fikirler" yarışma kampı, Girişimci Ekosistemi ileri seviye eğitim programı, "Girişimci Gençlik Buluşmaları", iş eşleştirme, mentörlük ve fonlama hizmetleri, firma ziyaretleri ve yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Gürsu Belediyesi öncülüğünde, Bursa'daki kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, proje kapsamında düzenlenen "Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Eko-Sistemi"ne katkı sunacak seminer ve farkındalık etkinliklerinin sonuncusu, 28 Aralık 2021 Salı günü, Bursa Euro Park Otel'de gerçekleşecek. Proje kapanış etkinliği olacak programda, Bursa'daki girişimcilik eko sistemi tartışılacak ve Bursa sanayisinin dijital dönüşüm kapasitesi analiz edilecek. Ayrıca, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü düzenlenecek yarışmada değerlendirilecek 50 genç girişimcilik projesi, 28 Aralık 2021 Salı günü yapılacak proje kapanış programında ödüllendirilecek. - BURSA

Genç girişimcilerin projeleri ödüllendirilecek
Genç girişimcilerin projeleri ödüllendirilecek
Genç girişimcilerin projeleri ödüllendirilecek

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geri dönüşüm, gençlik, Bursa, Gürsu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç girişimcilerin projeleri ödüllendirilecek - Son Dakika Ekonomi


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