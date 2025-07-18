Genç İşgücü Piyasası 2024 Verileri - Son Dakika
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Ekonomi

Genç İşgücü Piyasası 2024 Verileri

18.07.2025 10:26
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15-34 yaş grubunda işgücüne katılma oranı %60,1, istihdam %52,5, işsizlik %12,7 olarak belirlendi.

15-34 yaş grubunda işgücüne katılma oranı yüzde 60,1, istihdam oranı yüzde 52,5 ve işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin İşgücü Piyasasında Gençler verisini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2024 yılında 15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus 24 milyon 291 bin kişi olup bu kişilerin 14 milyon 606 bini işgücünde yer aldı. Bu yaş grubunda istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 744 bin kişi iken işsiz sayısı ise 1 milyon 862 bin kişi olarak gerçekleşti. 15-34 yaş grubunda işgücüne katılma oranı yüzde 60,1, istihdam oranı yüzde 52,5 ve işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.

15-34 yaş grubunda istihdamda olan gençlerin yüzde 25,0'ı lise altı, yüzde 24,7'si 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitim seviyesine sahipken yüzde 18,2'si genel lise mezunudur.

Eğitimleri sırasında staj veya çıraklık gibi çalışma deneyimi olanların istihdam oranı yüzde 68,6 olurken, çalışma deneyimi olmayanlarda bu oran yüzde 55,8 oldu

Lise ve üstü eğitimli gençler arasında eğitimi süresince eğitiminin bir parçası olarak (staj veya çıraklık gibi) en az bir ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranının yüzde 68,6 olduğu görüldü. Bu oran erkeklerde yüzde 82,2 iken, kadınlarda yüzde 54,8 olarak gerçekleşti.

Çalışma deneyimi olmayan veya 1 aydan kısa süreli çalışma deneyimine sahip gençler için istihdam oranı yüzde 55,8 oldu.

Gençlerin yüzde 17,7'si eğitimini yarıda bıraktı veya bölüm değiştirdi

Eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştiren gençlerin yüzde 22,5'i ekonomik nedenler, yüzde 17,2'si eğitim programının beklentisini karşılamaması, yüzde 14,1'i ailevi nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bıraktığını veya bölüm değişikliği yaptığını beyan etti.

Gençlerin yüzde 67,2'si eğitim seviyesi ile mevcut işinin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti

İstihdamda olan gençlerin yüzde 67,2'si, eğitim seviyesi ile yaptıkları işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu beyan etti. Eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu beyan eden gençlerin oranı yüzde 25,4 iken, daha düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 7,4 oldu.

4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitime sahip gençlerin yüzde 74,7'si eğitim seviyesi ile yaptığı işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti. Mesleki veya teknik lise mezunlarında eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32,7 iken bu oran 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarında yüzde 34,6 oldu. Lise altı eğitim seviyesine sahip gençlerin yüzde 11,7'si ise eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha düşük olduğunu belirtti.

Lise ve üstü eğitimli gençlerin yüzde 70,3'ü becerileri ile mevcut işinin uyumlu olduğunu belirtti

İstihdamda olan gençlerden, becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 27,1 iken, düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 2,6 oldu.

Becerileri ile yaptığı işin uyumlu olduğunu belirtenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 77,7 iken; mesleki veya teknik lise mezunlarında bu oran yüzde 62,3 olarak gerçekleşti.

Becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 20,8 iken; mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 34,0 oldu.

Gençlerin yüzde 15,7'si ilk işine eğitiminden sonraki ilk altı ay içinde başladı

Mevcut durumda eğitime devam etmeyen 15-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 15,7'si üç aydan uzun süreli ilk işine eğitimlerini tamamladıktan/yarım bıraktıktan sonra ilk altı ay içinde başladığını belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 17,3, kadınlarda yüzde 14,0 oldu.

Eğitiminden sonra, üç aydan uzun süreli bir işte çalışmayan gençlerin oranı ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç İşgücü Piyasası 2024 Verileri - Son Dakika

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