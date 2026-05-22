Gençler Aranan Eleman Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençler Aranan Eleman Oluyor

22.05.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO, gençleri nitelikli iş gücü olarak iş dünyasına kazandırmak için 'Gençlik Meslekle Buluşuyor' programı düzenledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, eskiden "ara eleman" olarak tabir edilen, meslek sahibi insan kaynağının bugün "aranan eleman" konumuna geldiğini belirterek, "Teknik bilgiye sahip, üretim süreçlerini bilen, sahada çalışabilecek gençlerimizi arıyoruz ve bu gençlerimiz iş dünyasında çok önemli fırsatlara sahip oluyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi koordinasyonunda, geleceğin nitelikli iş gücünü sektör temsilcileriyle bir araya getirmek üzere "Gençlik Meslekle Buluşuyor" programı düzenlendi.

Baran, fuaye alanındaki etkinlikteki konuşmasında, sektörleri, meslekleri gençlere tanıtmaya yönelik programların önemine işaret ederek, "Sektör temsilcilerimizle gençlerimizin aynı ortamda bir araya gelmesi, tecrübenin, bilginin ve vizyonun paylaşılması bakımından son derece önemli. Güçlü ekonomi, üretken ve nitelikli insan kaynağının varlığı ile mümkün oluyor. Sanayide olsun, üretimde olsun, ticarette olsun ancak yetişmiş insan gücü varsa başarı ve büyüme gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meslek sahibi ve nitelikli iş gücünün parçası olmanın en az akademik eğitim kadar değerli olduğunun altını çizen Baran, "Eskiden 'ara eleman' olarak tabir edilen, meslek sahibi insan kaynağı bugün 'aranan eleman' konumuna geldi. Teknik bilgiye sahip, üretim süreçlerini bilen, sahada çalışabilecek gençlerimizi arıyoruz ve bu gençlerimiz iş dünyasında çok önemli fırsatlara sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü de gençlerin meslek sahibi olmalarının herhangi bir işle iştigal etmelerinin ülke, millet ve vatan için gayret içinde olmalarının önemini vurguladı.

Komite olarak gençlere yönelik çalışmaları önemsediklerini ifade eden Güçlü, "Her yıl gençlerimizle, ahilikle ilgili, üretim, istihdam, ticaret ve ihracatın gelişmesiyle alakalı organizasyonlar yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençler Aranan Eleman Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündemde CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu'nun o sözleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı İşte mutlak butlan kararının perde arkası CHP’yi sarsan süreç nasıl başladı? İşte mutlak butlan kararının perde arkası

15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 15:54:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gençler Aranan Eleman Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.