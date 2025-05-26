Gençler Kısa Filmleriyle Festivalde - Son Dakika
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Ekonomi

Gençler Kısa Filmleriyle Festivalde

26.05.2025 13:16
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Akbank'ın projesiyle gençler, kısa film atölyelerinde dört film üreterek festivalde yer aldı.

Akbank'ın Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle yürüttüğü "Güzel Yarınlar Hareketi" kapsamında kısa film atölyelerine katılan gençlerin hazırladığı dört film, 21. Akbank Kısa Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan proje, ikinci yılında da Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'daki üniversite kampüslerinde gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Proje kapsamında Akbank'ın gezici destek tırı, söz konusu illerde üniversiteli gençlere kariyer, iletişim, sanat ve teknoloji odaklı atölyeler sunarak onların eğitim ve gelişim yolculuklarına destek oluyor. Projenin ikinci döneminde gerçekleşen 505 etkinlik ve atölyeye 9 binden fazla genç katıldı.

Genç Yeteneklerin Filmleri Akbank Kısa Film Festivali Sahnesi'nde

Projenin dikkati çeken eğitimlerinden biri olan Kısa Film Atölyesi'nde gençler, Akbank Sanat gönüllü uzmanları ile yönetmen ve senarist Selim Evci mentörlüğünde kısa film çekiminin inceliklerini öğreniyor.

Bugüne dek 700'e yakın öğrencinin katıldığı atölyelerde, senaryo yazımından oyunculuğa ve çekim sürecine dek her aşamasında gençlerin yer aldığı sekiz film üretildi. Filmler arasından seçilen dört kısa film, 41 ülkeden eserlerin yer aldığı 21. Akbank Kısa Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu.

Yapay Zeka (4'), İkilem (3'), Eski Eşyalar (4') ve Son Sofra (3') adlı filmler hem bölgeden gençlerin sesinin duyulmasında hem de toplumsal bir etki yaratılmasında rol oynadı.

İlk etapta 10 bini aşkın gence ulaşan projenin Eylül 2024'te başlayan ikinci etabında, gezici destek tırı, gençlerin yoğunlukla bulundukları üniversite kampüslerinde konumlanıyor. Yeni dönemde Malatya İnönü Üniversitesi'nde başlayan atölye ve eğitimler, Adıyaman Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde devam ediyor.

Öğrencilere sanat ve teknoloji atölyelerinin yanı sıra finansal okuryazarlık, iletişim becerileri, kariyer planlama gibi alanlarda da özel eğitimler ve mentörlük çalışmaları sunuluyor.

"Çalışmalarımızı üniversite kampüslerine taşıyarak etkimizi büyüttük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, gençlerin geleceğe hazır hale gelmesinin bölge ve Türkiye açısından önemine dikkati çekti.

Alakoç, Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'nin, gençlerin yaşamlarına anlamlı ve kalıcı dokunuşlar yapabilmenin, sürdürülebilir bir toplum için en değerli yatırım olduğuna olan inançlarının bir yansıması olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak üzere çıktığımız bu yolda, iki yıla yaklaşan bir zamanda 20 bine yakın gençle buluştuk. Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri ve güçlü bireyler olarak toplum içinde yer almaları için çalışmalarımızı üniversite kampüslerine taşıyarak etkimizi büyüttük. Akbank Sanat'ın yaratıcı atölyeleriyle sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünü de sürecin bir parçası haline getirdik."

Bu yıl başlayan kısa film atölyesine gençlerin ilgisinin büyük olduğunu kaydeden Alakoç, film yapım süreçlerinin tüm aşamalarını bu atölyede öğrenen öğrencilerin sonrasında kendi kısa filmlerini çektiklerini belirtti.

Alakoç, "Gençlerimizin yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarmak, yeni bakış açıları kazandırmak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Akbank, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençler Kısa Filmleriyle Festivalde - Son Dakika

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