Gençler, Türkiye'nin Geleceği için Avantaj

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, kalkınma vizyonlarını ulaşım, Türkiye ekonomisi, İstanbul'un yaşam tarzı ve kültürü ile insan kaynağı olmak üzere 4 temel sütun üzerine inşa ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan gençler ülkenin en önemli avantajlarından biri." dedi.

Erdem, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin genç girişimcilerini, yatırımcılarını ve politika yapıcılarını bir araya getiren İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, etkinlikte genç profesyonellerin ve girişimcilerin yer almasının kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Gazze'de yaşanan insani krize değinen Erdem, bölgedeki insanların büyük acılar çektiğini belirterek, dayanışma mesajı verdi.

Erdem, dünyanın belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğini ifade ederek, süren jeopolitik krizler, gıda krizleri ve yapay zeka öncülüğündeki teknolojik dönüşümün küresel ölçekte önemli değişimlere yol açtığını dile getirdi.

Bu süreçte gençlerin potansiyeline odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erdem, özellikle yatırım alanında yetişen gençlerin ülkelerini geleceğin yetenek merkezlerine dönüştüreceğini söyledi.

Erdem, kalkınma vizyonlarını ulaşım altyapısı, Türkiye ekonomisi, İstanbul'un yaşam tarzı ve kültürü ile nitelikli insan kaynağı olmak üzere 4 temel unsur üzerine inşa ettiklerini belirterek, Türkiye'nin 86 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan genç ve dinamik nüfusun ülkenin en önemli avantajlarından biri olduğunu ifade etti.

İstanbul Finans Merkezinin bir devlet vizyon projesi olduğunu dile getiren Erdem, temelleri yaklaşık 20 yıl önce atılan projenin güçlü fiziksel altyapısının yanı sıra sunduğu yaşam çevresi, iş yapma kolaylığı ve teşvik mekanizmalarıyla uluslararası şirketler için cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Erdem, genç girişimcilere İFM'nin sunduğu fırsatları yakından incelemeleri tavsiyesinde bulundu.

Merkez bünyesinde yetenek gelişimine yönelik önemli imkanlar bulunduğunu belirten Erdem, uluslararası yetenekleri de İstanbul Finans Merkezine davet etti.

İstanbul Valisi Davut Gül de Müslüman ülkelerin genç nüfus potansiyeline sahip bulunması nedeniyle çok büyük bir avantajının olduğunu dile getirerek, "Bu genç nüfus doğru kullanıldığında, iyi eğitildiğinde, çok önemli beşeri sermayemiz olacak. Burada gençler, girişimciler, Müslüman ülkeler ve bir ülkeden daha fazla onlarca ülkenin bir arada olduğu bir etkinlik yapılıyor. Aslında bu hem Türkiye için hem bütün katılımcılar için çok önemli bir fırsat." diye konuştu.

Üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştiği bir dünyada herkesin birbirinden öğrenebileceği ve ticaretini geliştirebileceği bir ortamın da olduğunu söyleyen Gül, "Bu, tanımakla başlıyor. İşte, Taha Ayhan başkanımızın diğer paydaşlarla birlikte, bakanlıklarımızın desteğiyle birlikte, yaptığı genç girişimcilerin bu etkinliği tanımanın bir başlangıcı olmuş oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da katılımcılara ve genç girişimcilere seslenerek, "Özellikle merkezimizdeki startuplarımızı ve girişimcilerimizi ziyaret etmenizi isteriz. Gençliğin iyileşmesinde önemli bir rol oynadığınızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.